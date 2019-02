Le SDF italien du boulevard des Moulins hospitalisé au CHPG

Antonino risquait une peine de prison ferme pour être revenu sur le territoire de la Principauté, moins d’une semaine après une première condamnation. Mais reconnu irresponsable de ses actes, le tribunal a décidé que le SDF passerait ses prochains jours dans le service psychiatrique du CHPG.

Quel drôle de personnage dans le box ! Il fait penser au truculent Falstaff, ce bouffon le plus abouti de Shakespeare à la fois comique et irritant. Barbu, hirsute, vulgaire, sa seule source de fantasmes se limite à boire de l’eau en bouteille, respirer l’air hors de la maison d’arrêt et...