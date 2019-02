Le SDF italien du boulevard des Moulins hospitalisé au CHPG

Quel drôle de personnage dans le box! Il fait penser au truculent Falstaff, ce bouffon le plus abouti de Shakespeare à la fois comique et irritant. Barbu, hirsute, vulgaire, sa seule source de fantasmes se limite à boire de l’eau en bouteille, respirer l’air hors de la maison d’arrêt et avaler un meilleur repas que ceux servis précédemment. Il ne supporte pas l’exclusion forcée de son banc de Monte-Carlo et se pose en victime frappée d’ostracisme par la police et la justice.

Une hostilité inventée, imaginée… Car...