Le référé contre l’attribution de la plage Papaya à Èze en délibéré

Cette fois les dés sont jetés », lâche Me Gérard Germani à ses clientes assises au premier rang de la salle d’audience. Le tribunal administratif de Nice examinait ce lundi le recours déposé par les exploitantes de la plage Papaya, à Èze.

Cette concession est en cours de renouvellement. Alors que la procédure n’est pas encore achevée, le fait que les sortantes n’ont pas été reconduites semble être un secret de polichinelle. La famille Ripoll exploitait cette plage privée depuis 32 ans.

"Turbulences" dans la procédure

Pour autant, Me Germani assure qu’il n’est pas "venu défendre un quelconque droit au maintien dans les lieux" devant la justice administrative. "Nous sommes au contraire ici dans le cadre du respect de la légalité." L’avocat estime que la procédure de délégation de service public aurait pu subir quelques "turbulences" lors de son instruction.

Un avis balayé par l’avocat de la Métropole Nice Côte d’Azur du cabinet parisien Symchowicz-Weissberg et par celui du nouvel exploitant choisi pour succéder à la famille Ripoll, Me Bernard Sivan. "Tout a été fait dans les règles, assure ce dernier. Et la famille Pallanca attend sereinement la décision du juge pour pouvoir signer ce contrat". Le tribunal a promis de rendre sa décision sous une quinzaine de jours.

"Élucubrations" pour la Métropole

Reste à savoir qui l’emportera? Chacun a évidemment fait valoir ses arguments lors de l’audience. Me Germani a évoqué un véritable "imbroglio" où tout aurait été fait pour "restreindre le nombre de candidats", en imposant notamment des "droits d’entrée prohibitifs" et en ne "privilégiant que le critère financier" sans même "se soucier de l’origine des fonds". Autant de griefs qui, pour l’avocat de la Métropole, ne sont "qu’extrapolations, voire élucubrations". Lui pointe "une requête décousue dépourvue de tout fondement" et "ne reposant que sur des éléments spéculatifs et diffamatoires pour certains".

Il appartient donc au juge d’en apprécier désormais.