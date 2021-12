Le principal accusé est hospitalisé, le procès en appel du rapt de Jacqueline Veyrac à Nice reporté?

Fin octobre 2016, Jacqueline Veyrac, 76 ans, est kidnappée à Nice et séquestrée dans une fourgonnette blanche. Cette femme d’affaires, aussi discrète que riche, sera libérée quarante-huit heures plus tard grâce à l’intervention d’un témoin.

Les débats s’ouvriront un an après le verdict rendu à Nice… s’ils s’ouvrent bien à la date prévue. Car la menace d’un report plane.

"Parmi les trois principaux acteurs de ce procès, deux bénéficient de certificats médicaux, l’un n’a toujours pas été jugé en premier ressort (Fontanella) et l’autre a été libéré (Serena)." Ce dernier pourra-t-il participer au procès de façon "sporadique, éphémère ou continue? Cet aléa aura des répercussions sur l’issue du verdict".

Pour Me Eric Scalabrin, la justice fait face à "une situation pour le moins peu commune". Il défend un autre protagoniste: Philip Dutton, condamné à 14 ans de réclusion après avoir tout avoué.

Pourra-t-il encaisser quatre nouvelles semaines d’audience? "Le mystère plane, reconnaît Me Delobel. On ne sait pas s’il pourra être jugé ou si on demandera la disjonction (la disjonction est une décision par laquelle le juge décide d’examiner séparément plusieurs affaires., ndlr)."

Giuseppe Serena, 68 ans, a été libéré le 22 septembre dernier pour raisons de santé . Une satisfaction pour son avocat. Mais selon Me Corentin Delobel, son client est "actuellement hospitalisé. Il souffre de problèmes cardiaques, respiratoires, et de diabète. Son état de santé s’est beaucoup dégradé."

Parmi eux, Luc Goursolas. Ce paparazzi avait posé les balises de surveillance sous la voiture de Jacqueline Veyrac. Reconnu coupable de non-dénonciation de crime, il avait écopé de deux ans de prison dont un avec sursis. Bien loin des 4 à 8 ans ferme requis.

Les accusés acquittés, eux non plus, ne goûtent guère ce retour devant les jurés. À l’instar d’Achraf M’Hamdi, dont l’ADN avait été retrouvé dans la fourgonnette. "Il est anéanti de devoir recommencer, déplore Me Audrey Vazzana. Il a l’impression que ça ne s’arrêtera jamais!"

Pour la victime, "une épreuve nécessaire"

Que dire alors des parties civiles? Et surtout, de la victime? Pour Jacqueline Veyrac, "c’est une épreuve nécessaire, estime son avocat, Me Luc Febbraro. Pour elle, plus tôt la page sera tournée, mieux c’est."

Reste à savoir si cette page s’écrira avec ou sans Serena. "Ça me paraît difficile sans lui. Mais si les perspectives de rétablissement sont trop lointaines, je pense qu’il y aura disjonction. On ne peut pas attendre indéfiniment..."

Si la forme de Giuseppe Serena reste incertaine, sa position, elle, n’a pas varié. "Il plaide l’acquittement, annonce Me Delobel. Il a reconnu sa responsabilité morale, pour avoir trop parlé et su ce qui allait se passer. Mais il ne reconnaît absolument pas les faits."