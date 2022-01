Le prince Andrew peut-être protégé par un accord entre Epstein et son accusatrice

Cet accord entre Epstein et l'Américaine Virginia Giuffre, publié par le tribunal fédéral de Manhattan, concerne le prince Andrew, ami du couple Jeffrey Epstein-Ghislaine Maxwell, car il est visé par une plainte au civil déposée à New York en août par Mme Giuffre pour des "agressions sexuelles" commises en 2001, quand elle avait 17 ans.

Les avocats d'Andrew, 61 ans, font tout depuis six mois pour bloquer cette plainte et affirment que cet accord de 2009 empêche une action en justice de Virginia Giuffre contre le second fils de la reine Elizabeth.

De fait, le règlement, qui a permis à Virginia Giuffre -née Roberts et 38 ans aujourd'hui- de toucher 500.000 dollars, protégeait Jeffrey Epstein d'une action en justice pour crimes sexuels, mais, pourrait également concerner tout "autre accusé potentiel", selon la formulation juridique du document contractuel de 2009.