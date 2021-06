Le policier qui a tué George Floyd condamné à 22 ans et demi de prison

L'avocat de la famille Floyd, Ben Crump, a immédiatement salué une décision "historique" qui selon lui permet aux proches du quadragénaire noir et aux Etats-Unis "de faire un pas de plus vers la réconciliation", après treize mois tumulteux.

Le juge Peter Cahill a souligné "reconnaître la peine profonde et énorme endurée par la famille Floyd" mais a juré ne pas avoir fondé sa décision sur "l'émotion ou la sympathie". "Je ne me suis pas non plus fondé sur l'opinion publique, je ne cherche pas à envoyer un message", a-t-il dit.

Le barème des peines dans le Minnesota recommande 12 ans et demi de prison pour un meurtre. Mais le juge Cahill avait retenu, avant l'audience, plusieurs facteurs aggravants. En étouffant George Floyd avec son genou, le 25 mai 2020, Derek Chauvin "a abusé de sa position de confiance et d'autorité" et a agi "avec une grande cruauté", avait-il notamment écrit.

Pour la première fois depuis le drame, le policier de 45 ans, qui est devenu l'incarnation des abus policiers aux Etats-Unis, a pris publiquement la parole vendredi.