Le Père Bill, ancien vicaire à Monaco, condamné pour pédopornographie aux Etats-Unis

Le père William McCandless, dit le Père Bill, membre de l'ordre religieux des Oblats de Sainte-François de Sales, et vicaire de l’Église Saint-Charles à Monaco entre 2010 et 2015, puis conseiller à la Fondation Princesse Charlène en 2016, a plaidé coupable devant le tribunal fédéral de Pennsylvanie. Il écope de trente-sept mois de prison pour détention d’images à caractère pédopornographique sur l’ordinateur qu’il détenait sur les lieux de sa nouvelle affectation à l'Université de Sales aux États-Unis où il a été muté fin 2016.

Toutefois, l’affaire commence à Monaco, même si, concernant les fichiers découverts en Principauté, le prêtre a plaidé non coupable.

"Je tiens à reconnaître ce que j’ai fait"

Selon le quotidien The Inquirer, qui a publié lundi un article très documenté, le Père Bill aurait dit au juge : "Je tiens à reconnaître ce que j’ai fait", "Les mots ne peuvent exprimer la profondeur de mes remords".

Contacté, l’archevêché de Monaco explique la chronologie des faits. Il tient à souligner d’emblée que, selon lui et après enquête interne, aucune personne et donc aucun enfant en relation direct avec le Père Bill ne s’est dit victime d’agissements à caractère sexuel ou même déplacés.

"Le père William McCandless a été envoyé à Monaco en 2010 par les Oblats, dont il dépend et qui ont en charge la paroisse Saint-Charles. En 2015, il est mis à la disposition de la Fondation Princesse Charlène. Une convention est alors signée entre le gouvernement, la Fondation Princesse Charlène et le diocèse de Monaco. S’il continue d’être logé à la paroisse, le Père Bill est alors détaché et ne relève donc plus directement du diocèse."

Dans le courant de l’année 2016, les supérieurs de la congrégation des Oblats informent le diocèse de Monaco qu’ils comptent envoyer le père Bill dans un diocèse aux États-Unis. Pourquoi ? Aucune raison n’est invoquée. "Nous n’étions au courant de rien ; nous n’avions jamais entendu parler de quoi que ce soit", souligne le service de communication de l’archevêché de Monaco.

Mgr Bernard Barsi donne son accord et le prêtre quitte définitivement Monaco à Noël 2016. Un départ assez inattendu, quelques mois seulement après l’intégration du Père Bill au sein de la Fondation de la Princesse.

Le 20 avril 2017 : stupeur ! "Un paroissien de Saint-Charles va découvrir des images pédopornographiques sur un des ordinateurs de la paroisse. Les dossiers informatiques sont créés a priori par le père William McCandless. Le paroissien informe aussitôt un employé de la paroisse qui en réfère à l’archevêché. Considérant la nature des fichiers en question, l’archevêché, à son tour, alerte immédiatement les autorités judiciaires. Il ne s’est pas passé quarante-huit heures sans que la Justice soit prévenue. S’ensuit la saisie de l’ensemble du matériel information incriminé. De son côté, Mgr Barsi informe les supérieurs des Oblats de Saint-François de Sales. Une enquête a été instruite par le Parquet général. Il y a eu des auditions de proches collègues du Père Bill et de responsables de groupes de jeunes gens. La justice américaine a demandé à interroger certaines personnes en visioconférence. Puis, les services judiciaires de Monaco nous ont informés qu’ils transmettaient aux États-Unis les éléments de leur enquête."

En Principauté, le vicaire de Saint-Charles semblait irréprochable. "Il n’a jamais failli dans sa mission."

Apparences irréprochables

Aujourd’hui, "l’Église regrette très profondément qu’un de ses membres ait pu se livrer à des actions criminelles."

Et sa position est claire : "Nous sommes là pour collaborer avec la justice, sans aucune retenue. C’est évident ! Si quelqu’un considère être victime d’un prêtre ou de quiconque œuvrant au sein du diocèse, il aura toujours notre écoute attentive, nos conseils et notre soutien."

À noter que depuis 2019, une cellule d’écoute a été mise en place par le diocèse en cas de signalement.