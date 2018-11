Le patron de l'AS Monaco, Dmitri Rybolovlev, a passé la nuit en garde à vue

L'opération est de très grande envergure.

Selon nos informations, c’est la quasi totalité de l’ex appareil judiciaire monégasque, jusqu’au plus haut niveau de l’échelle, qui est en garde à vue depuis ce mardi à Monaco. Mais aussi à Nice.

Le juge Edouard Levrault a frappé fort. Très fort. Il agit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 25 septembre 2017 par le parquet général de Monaco.

Et ce, pour des faits de "corruption", "trafic d’influence actif et passif" et complicité de ces délits.

Parmi eux, le président de l’AS Monaco, Dmitri Rybolovlev. Selon plusieurs sources, tous étaient ce mercredi matin à 8 heures encore entendus. La garde à vue a débuté mardi à 9 heures pour certains.

La question d’un renouvellement de la mesure se pose donc au juge. Edouard Levrault peut, ou non, demander une prolongation au juge des libertés. Qu’est-il sorti de ces auditions? Rien n’a filtré.

Si elles étaient prévisibles, ces garde à vue - qui ont fait suite à une convocation prévue de longue date - n’en sont pas moins un séisme sur le Rocher. Donneront-elles lieu à des inculpations dans la foulée? Les heures qui viennent vont être déterminantes.