Le militant antivax qui s’était rebellé sous les fenêtres d’Estrosi condamné à de la prison avec sursis

Samedi, vers 16 heures, malgré des sommations et deux lacrymogènes, la manifestation antipass et antivax a dégénéré à quelques mètres de la résidence privée de Christian Estrosi, à proximité du boulevard Carnot. Un dérapage doublé d’une tentative d’intimidation, dont s’était aussitôt ému Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur.

Vers 18h30, l’un des agitateurs, qui s’était illustré dans le cortège par son attitude violente et par ses vociférations, était arrêté dans le Vieux-Nice, après une seconde tentative de rébellion. Ce mardi, jugé en comparution immédiate, il a fait profil bas devant le tribunal correctionnel de Nice. À peine s’il y était, ce jour-là…

"J’ai rien jeté, j’ai rien fait, j’étais perturbé et voilà", s’efforce de minimiser Eugéniu, 40 ans. Ce chauffeur en CDD, marié et père de deux jeunes enfants, double nationalité moldave et roumaine, vit à Nice depuis un peu plus d’un an. Le cortège était illicite? "Je ne regarde pas la télé, je ne savais pas."

S’égosiller sous les fenêtres du maire, et l’interpeller en des termes peu amènes? "Je sais même pas c’est qui ce monsieur", affirme le militant avec des accents de sincérité qu’il croit sans doute touchants, réprimant même un sanglot en évoquant ce policier qui, prétend-il, voulait le "stranguler". Tout juste reconnaît-il avoir crié "Liberté!", se disant choqué par la répression dont il aurait été l’objet. C’est simple: "La victime, c’est moi!"

Pour le tribunal, ce n’est pas tout à fait la même chanson. Dix mois avec sursis et 135 euros d’amende, en attendant que soit fixé le montant des dommages et intérêts dus à trois policiers très légèrement blessés. "Son comportement était inadapté, c’est une certitude", avait plaidé Me Laurent Terrazzoni. "Mon client n’est pas le leader des gilets jaunes, ce n’est pas le futur Jérôme Rodriguez", a-t-il voulu rappeler. Avant de conclure: "À mon avis, il est vacciné. Au moins contre les mouvements de foule."