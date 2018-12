Le faussaire indien qui avait écoulé de faux billets de 100 € dans un casino monégasque a été extradé

Un quinquagénaire indien et sa supposée assistante russe avaient été respectivement condamnés à deux ans et douze mois de détention pour avoir écoulé 350 fausses coupures à la roulette du Sun Casino, à Monaco. Le riche homme d'affaire a été interpellé en Allemagne et extradé à Monaco.

Un riche homme d’affaires indien a rejoint depuis la prison allemande de Munich, et sous bonne escorte, la maison d’arrêt de la Principauté. Extradé à la demande de la justice monégasque, ce quinquagénaire vivant à Dubaï avait été condamné par défaut à une peine de deux ans de prison ferme et l’obligation d’indemniser la partie civile, avec mandat d’arrêt le 17 avril 2018. Il avait été reconnu coupable d’avoir, le 2 juin 2015, misé à la roulette du Sun Casino 350 faux billets de 100 euros avec une femme russe. Le couple était reparti avec des liasses de monnaie européenne sonnante et trébuchante. Soit un gain net de 35.000 euros et une perte sèche du même montant pour la SBM. >>RELIRE. Ils écoulent des faux billets de 100 € au casino et repartent avec 35.000 € "J’étais milliardaire...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois