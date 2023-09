Il avait tué Laurène, 21 ans, à Nice: le chauffard condamné à 5 ans de prison

Le 11 novembre 2022, Laurène, 21 ans, descendait le boulevard Bischoffsheim (Grande Corniche) au guidon de son scooter. Elle se rendait chez son frère pour l’aider à repeindre son appartement, quand son destin s’est brutalement interrompu en ce jour de pluie, emportant ses rêves de voyage en Australie, où elle avait prévu de s’installer deux mois plus tard avec son compagnon.

En sens inverse, une camionnette de livraison conduite par Younès Soudani lui a barré la route. A la sortie d’un virage, le conducteur, sous l’emprise de l’alcool, a perdu le contrôle de son véhicule sur l’asphalte mouillé, percuté un muret sur sa droite et rebondit pour se retrouver en travers de la chaussée.

La jeune femme n’a rien pu faire pour l’éviter. Elle a été éjectée de son deux-roues et projetée dix mètres plus loin. Elle est décédée trois jours plus tard à l’hôpital, laissant derrière elle une famille dévastée par le chagrin.

A l’image de Valérie, la maman, qui s’est "fait tatouer le visage de sa fille sur un bras, sa date de naissance et son signe du zodiaque sur l’autre. Depuis, elle mène un combat pour sensibiliser les jeunes aux dangers de l’alcool et soutenir la réforme législative en cours de création d’un délit un homicide routier", informe Me Nicolas Gemsa, avocat des parties civiles.

Les proches de la jeune femme, amis, frères, oncles et tantes, soit une trentaine de personnes, ont suivi le procès du chauffard ce lundi 4 septembre à Nice.

1,37g dans le sang

Dans le box des détenus, Younès Soudani, fébrile, reconnaît avoir consommé de l’alcool, mais la veille, en famille, à Levens, puis seul chez lui jusqu’à 5h du matin. "Je suis un alcoolique. J’ai ôté la vie à quelqu’un, j’y pense tous les jours. Je n’ai pas voulu ce qui est arrivé", assure le mis en cause, déjà condamné à onze reprises pour des violences et des vols.

Le jour du drame, il était sous bracelet électronique. Son taux d’alcoolémie s’élevait à 1,37 gramme par litre de sang, rappelle le président Alain Chemama.

"Il a pris tous les risques"

"Il est insupportable pour la famille d’entendre qu’il n’a rien fait pour provoquer la mort. Il conduisait alcoolisé, sans respecter le Code de la route, en roulant trop vite alors que la visibilité était mauvaise et la chaussée glissante. Il a pris tous les risques", assène le procureur Ludovic Manteufel, persuadé que le prévenu "a bu peu de temps avant l’accident".

Il réclame la peine maximale pour des faits d’homicide involontaire aggravé: 7 ans de prison.

"Il ne cherche pas à se défausser de sa responsabilité, plaide Me Magali Gilly en défense. Ce jour-là, il a aussitôt reconnu les faits reprochés, appelé les secours, prodigué les premiers gestes. Il a compris l’ampleur du désastre qu’il a provoqué."

Le tribunal sanctionne le chauffard de 5 ans de prison, annule son permis de conduire, avec interdiction de le repasser avant 5 ans.