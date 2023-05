"Le casse du siècle" au Carlton de Cannes en 2013: finalement, qui va devoir payer? Le tribunal de commerce de Cannes rend sa décision ce jeudi

On avait appelé cela, "Le casse du siècle". En 2013, un homme s'était introduit par une porte-fenêtre de l'hôtel Carlton à Cannes, lors d'une exposition-vente du joaillier israélien Leviev et était reparti tranquillement avec des bijoux ornés de diamants pour une valeur de ... 103 millions d'euros. Il s'agissait du plus important vol de bijoux et diamants dans le monde depuis une dizaine d'années.

Ce jeudi 11 mai, le tribunal de commerce rendra sa décision concernant la guerre qui oppose les quatre parties que sont les assureurs, organisateurs, palace et société de sécurité au sujet de la somme à payer. En février dernier, devant le tribunal de commerce, les parties s'étaient accordées pour dire que finalement la sécurité mise en place n’était pas à la hauteur de l’événement.

Chacun se renvoit la balle

Mais chacun pointe la responsabilité sur l'autre et l'assureur de Leviev, Lloyd's a versé 72 millions d'euros à son client joailler mais souhaite récupérer cette somme en obtenant une condamnation du Carlton et de la société de sécurité BSL.

Lors de l'audience, certains avaient pointé le très grand amateurisme de la sécurité de l'exposition, une société de sécurité "incapable de mener à bien sa mission" ou encore des failles sécuritaires déjà relevées deux ans avant le vol, notamment sur la qualification et le nombre des agents, ou sur le contrôle des portes et des fenêtres.

"Le casse du siècle"

Le 28 juillet 2013 vers 11 h 30, les bijoux sont sortis du coffre du Carlton et acheminés dans la salle réservée à l’exposition Extraordinary Diamonds du joaillier Leviev. Trois agents de sécurité sont présents dans la pièce.

- 11 h 31 : le braqueur fait irruption, casquette sur la tête et foulard sur le visage, vêtu d’un pantacourt et chaussé de baskets. Arme au poing, il met en joue les vigiles et les contraints à s’allonger au sol.

- 11 h 32 : Le malfaiteur s’empare d’un gros sac de sport contenant une partie des bijoux, puis des coffrets en contenant d’autres, avant de s’enfuir par la porte-fenêtre de la terrasse extérieure, qui ne fermait pas.

En moins de trois minutes, il a emporté 72 pièces de grande valeur. Malgré toutes les investigations menées par la PJ et la BRB (Brigade de Répression du Banditisme) de Nice, voire du FBI, l’auteur des faits n’a jamais été identifié et interpellé.