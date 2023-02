L'auteur de plusieurs cambriolages à Monaco repéré puis identifié grâce à ses airpods

Hors des chapardages aux étalages, les vols de caves en Principauté n’occupent pas la première place dans le contentieux pénal. Mais ils constituent le délit le plus sanctionné sévèrement. Comme dans cette affaire évoquée devant le tribunal correctionnel en l’absence du prévenu.

Il s’agit d’un ressortissant biélorusse de quarante ans, condamné à un an de prison ferme avec mandat d’arrêt pour des vols commis en octobre 2020 et en août 2022.

Ce photographe de profession a la fâcheuse manie de s’infiltrer dans les sous-sols des immeubles, afin d’en visiter le plus tranquillement possible les caves, avec une périodicité quasi bisannuelle.

"Spécialiste de la fauche"

Voleur à la petite semaine? Pas vraiment. L’individu est plutôt présenté comme un spécialiste de la fauche par le président Florestan Bellinzona.

Si l’on se réfère aux dates où ont été commises les infractions reprochées, ce personnage étrange a, semble-t-il, profité la première fois de la pandémie pour aller se servir dans les caves des résidences de divers quartiers monégasques. Quelle surprise pour un propriétaire !

Avec l’intention louable de ranger son local souterrain, l’occupant a constaté sa porte fracturée et la disparition d’une vingtaine de bouteilles de très bons vins. Il a aussitôt déposé plainte.

Les enquêteurs de la Sûreté publique, à la recherche du moindre indice, ont pu relever des empreintes et identifier le voleur.

Pour subvenir à ses dépenses

"L’été dernier, a rappelé le magistrat au cours de l’instruction du dossier, de nouvelles caves dont les portes avaient été fracturées ont été visitées en Principauté. Plusieurs vols de vélos ont été commis. Cette fois, ce sont les enregistrements des caméras de vidéosurveillance qui ont dévoilé l’auteur des faits. Grâce à un tee-shirt facilement reconnaissable, le malfaiteur a été identifié, puis géolocalisé avec ses airpods. Il a suffi d’effectuer une remontée des images pour mettre enfin la main sur le voleur."

Ce réfugié biélorusse a reconnu les faits et déclaré aux policiers qu’il avait tout revendu le plus vite possible et à moindre prix afin de récupérer de l’argent pour subvenir à ses dépenses. Rapidement, une partie civile présente à l’audience a réclamé les sommes de 7 500 euros pour le cycle dérobé et 3 500 euros pour les frais occasionnés par la destruction de la porte de sa cave.

En revanche, aucun plaignant pour les disparitions d’une bicyclette en carbone d’une valeur de 13 500 euros et d’une draisienne électrique.

Quant au parquet, les faits sont bien caractérisés.

"Ce Monsieur est un délinquant professionnel, a confirmé le substitut Emmanuelle Carniello. Il vole pour survivre. Il a refusé toute perquisition et même l’analyse de son téléphone portable. Pour l’ensemble des vols commis, vous prononcerez une peine d’un an d’emprisonnement ferme avec mandat d’arrêt."

Le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public et octroyé à la partie civile la somme de 10.590 euros.