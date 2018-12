L’attachée de direction licenciée avait récupéré des données confidentielles au sein de sa banque

L’infraction? L’atteinte frauduleuse à des données informatiques. Les raisons? Cette jeune Bulgare semble avoir réagi dans l’urgence pour trouver un emploi à l’annonce de son licenciement, le 23 février dernier. Elle transfère sur sa boîte mail des données particulièrement délicates sur les clients de l’établissement.

À la barre, on la sent un peu perdue dans ses réponses, face à la pression, à la fois de la justice et des plaignants qui craignent une publicité déshonorante dans la sphère financière. Et pour cause: dans ces fichiers classés "top secret": comptes, montants, patrimoines des plus gros investisseurs y sont répertoriés minutieusement. Évidemment, si de telles données tombaient entre les mains de la concurrence ou d’investigateurs peu scrupuleux, les répercussions sonneraient le glas...