L'application Yuka de nouveau condamnée face à un industriel de la charcuterie en Corrèze

Des décisions similaires avaient été prises la semaine dernière à Aix-en-Provence et fin mai à Paris contre l'application, qui fournit des informations nutritionnelles sur des produits alimentaires et mène, avec l'association de consommateurs Foodwatch et la Ligue contre le cancer, une campagne demandant le retrait des nitrites dans les charcuteries.

Le tribunal de commerce de Brive a aussi ordonné à Yuka de supprimer, sous astreinte financière, l'appréciation "Risque élevé" attribuée aux additifs E250 (nitrite de sodium) et E252 (nitrite de potassium) entrant dans la fabrication des produits du Mont de la Coste, commercialisés sous la marque L'Auvernou.

L'application devra supprimer toute mention précisant que ces additifs seraient cancérogènes, selon le jugement que l'AFP a pu consulter.