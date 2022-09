L'ancienne assistante du chanteur Michel Jonasz condamnée pour abus de confiance, elle devra rembourser 400.000 euros

"Je ne pouvais plus vivre avec ce poids sur la conscience". C'est ce que Soraya, assistante personnelle de Michel Jonasz, a déclaré lors de l'enquête. Mais le tribunal de Paris n'y a pas été sensible.

A 53 ans, cette mère de famille a été reconnue coupable d'abus de confiance et de blanchiment d'argent et été condamnée à 18 mois de prison avec sursis et devra rembourser l'intégralité des sommes détournées soit 398.000 euros.

Selon Le Parisien, cette dernière avait été embauchée en 2004 et est rapidement passée d'assistante personnelle à comptable et c'est de cette manière qu'elle a pu détourner les fonds. Des fonds qui ont financé des voyages nombreux et permis d'aider l'une de ses filles. Durant six ans, entre 2013 et 2019, indiquent nos confrères, elle s'est signé des chèques et adressé différents virements.

Ce n'est qu'à cette date qu'une autre assistante du chanteur a découvert l'ampleur des dégâts. Mais il était trop tard: près de 400.000 euros avaient été détournés. Devant le tribunal, elle a indiqué que cet argent lui avait servi à payer ses factures.

Les policiers en charge de l'enquête ont relevé différents voyages dont cinq à New York ou encore Malte. Le tribunal a relevé que Michel Jonasz avait été plutôt "compréhensif" vis à vis de son "assistante" et lui avait accordé même une semaine de vacances pour "réfléchir", lorsqu'il apprend que sa confiance est trahie.

Après avoir demandé à ne rembourser qu'une partie de la somme détournée, le tribunal a estimé qu'elle devrait rembourser l'intégralité.