L’agression violente du couple de retraités cambriolés à Eze avait été filmée en direct

Il a déjà passé vingt-quatre ans en prison. Ce qui pour Riad Hafiane, 47 ans, représente plus de la moitié de sa vie.

Natif d’Antibes et demeurant à Cagnes-sur-Mer, il est depuis ce lundi dans le box de la cour d’assises du Var.

Il a fait appel de sa condamnation le 5 octobre 2018, par les assises des Alpes-Maritimes, à vingt ans de réclusion pour un vol avec violences commis le 24 octobre 2015 à Èze.

Des coups et une infirmité

Une agression particulièrement violente, au domicile d’un couple de retraités aisés, à la suite de laquelle l’épouse a perdu l’usage de l’œil droit.

Pour Riad Hafiane s’ajoute également la récidive légale, puisqu’il a déjà été condamné à deux reprises aux assises, en 1996 et en 2005, pour des vols à main armée. Ce qui lui fait encourir trente ans de réclusion.

« On m’accuse de faits graves et lourds, a-t-il déclaré lundi à l’ouverture de son procès. Mais ce n’est pas moi. Il y a des éléments dans la vidéo qui m’innocentent. » La vidéo qui a été présentée à la cour est très courte (une minute et quatre secondes), mais aussi très violente.

C’est le film en direct de l’agression subie par les victimes qui, après un précédent vol avec violence, avaient fait équiper leur villa d’une vidéosurveillance.

Dans les cris des agresseurs, les hurlements des victimes et les aboiements désemparés de leur petit chien, on y voit un des deux hommes en noir, surgis par la baie vitrée, foncer directement sur l’épouse et lui enchaîner, comme sur un ring de boxe, un gauche-droite-gauche au visage qui l’a jetée au sol.

Puis on voit l’homme lui faire une clé au bras, pour tenter de lui arracher ses bagues, sans y parvenir. Il finit par partir, non sans donner un ultime coup de poing au visage du mari.

Poursuivis jusqu’à la mer