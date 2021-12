L’affaire Omar Raddad relancée? Décision cruciale ce jeudi à Paris

Malgré ses dénégations et les doutes sur sa culpabilité, Omar Raddad a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises, en février 1994 à Nice. Une peine réduite de 4 ans et 8 mois, après la grâce présidentielle accordée par Jacques Chirac en mai 1996. Cette décision lui a permis de sortir de prison en 1998. Mais elle ne l’innocente pas.

Omar Raddad, 59 ans, établi à Toulon après avoir vécu au Cannet, clame son innocence depuis plus de trente ans. Il a été reconnu coupable du meurtre de Ghislaine Marchal, riche héritière dont le corps a été découvert le 24 juin 1991, dans la chaufferie de sa propriété azuréenne. Deux inscriptions en lettres de sang retrouvées sur les portes, "Omar m’a tuer" et "Omar m’a t", semblaient accuser son jardinier marocain.

Depuis, ses avocats successifs ont tenté d’obtenir un procès en révision. Une première requête, introduite par Me Jacques Vergès, a été rejetée en 2002. Me Sylvie Noachovitch, qui a repris la défense d’Omar Raddad, se dit très confiante pour cette nouvelle tentative. Elle dispose de deux atouts: la découverte sur les portes de quatre ADN masculins, dont aucun ne correspond à Omar Raddad, et l’un d’eux apparaît à 35 reprises; et la loi de 2014 qui assouplit les critères de révision des procès.

Lors de l’audience du 25 novembre dernier, l’avocat général ne se serait pas opposé à de nouvelles expertises. Objectif: tenter d’établir un portrait-robot sur la base de l’ADN et effectuer des recherches en parentèle. La défense entend prouver qu’Omar Raddad a été victime d’une mise en scène de la part du vrai meurtrier. La partie civile, elle, est convaincue que de telles recherches ne mèneraient à rien.