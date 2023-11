L'affaire des procurations douteuses aux municipales à Marseille sera jugée en septembre

Le procès se tiendra du 23 au 27 septembre dans la salle des procès hors-norme du tribunal judiciaire de Marseille, a-t-il été annoncé lors d'une audience de mise en état vendredi.

Il est reproché, à des degrés divers, à ces personnes liées au camp de Martine Vassal, candidate LR malheureuse à la mairie et actuelle présidente de la Métropole, d'avoir "mis en oeuvre un système dit de +procurations simplifiées". Celles-ci étaient validées par un commandant de police du commissariat du 12e arrondissement, hors la présence des mandants, voire même sans leur accord.

Au total, 194 procurations illégales avaient ainsi été produites, dont une cinquantaine pour des résidents de l'Ehpad Saint-Barnabé du 12e arrondissement, souffrant pour certains de maladies comme Alzheimer, selon un procès verbal de synthèse dont l'AFP a obtenu copie.

Trois élus, un directeur d'Ehpad, des militants politiques et associatifs et un commandant de police seront sur les bancs de prévenus, à moins qu'ils ne sollicitent d'ici là une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Parmi eux se trouvent l'ex-maire Les Républicains des 6e et 8e arrondissements (4e secteur) Yves Moraine et l'ex-maire LR des 11e et 12e arrondissements (6e secteur) et ex-député Julien Ravier, déclaré inéligible pour un an en 2022 en raison de ce dossier.

Tous deux contestent les faits, M. Moraine reconnaissant seulement une politique "agressive" de collecte des procurations.

Béatrice Pefetti, une des quelque 194 victimes identifiées, est "tombée des nues" en recevant une convocation il y a un mois à peine pour cette audience. Jusqu'à ce courrier, elle ne savait absolument pas que quelqu'un avait voté pour elle et son mari, depuis décédé, au premier tour de 2020, en pleine épidémie de Covid.

Elle était alors en maison de repos après une opération du coeur. "C'est des magouilles, c'est mafieux", s'insurge cette pimpante septuagénaire.

"Comment ils ont fait? Est-ce que ça arrive fréquemment? Je pense qu'en regardant les listes d'émargement, ils se sont dits que mon compagnon et moi n'avions pas voté", s'interroge-t-elle.