L'affaire Daval de retour devant la justice pour la délicate question des indemnités

Des sommes déjà "chiffrées"

Selon nos confrères de L’Est Républicain, les sommes "ont d’ores et déjà été chiffrées" par la vingtaine de parties civiles.

Ainsi, "les parents de la victime, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, demandent un total de 360.000€ de préjudice moral, auxquels s’ajoutent 60.000€ de préjudice financier lié à la revente de leur bar PMU, et plusieurs milliers d’euros liés au changement de nom de famille sur la tombe d’Alexia, redevenue Fouillot plutôt que Daval. La sœur d’Alexia et son mari Grégory, accusé à tort par Jonathann durant six mois, réclament respectivement 100.000€ et 75.000€", selon le quotidien.