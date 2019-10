Laetitia "prête à négocier": c'est la justice française qui tranchera le conflit sur l'héritage de Johnny Hallyday

Mettant en avant là aussi une "volonté d'apaisement et de retour au dialogue", la veuve du chanteur avait déjà annoncé lundi qu'elle s'engageait à ce que David et Laura "bénéficient d'informations" sur la "construction" du caveau qui devrait abriter le cercueil de Johnny, une opération sur laquelle les aînés de la rockstar souhaitent être consultés.

"Nombreux sont ceux qui m'ont tenue responsable des dernières volontés de mon mari. Il est temps aujourd'hui d?éclaircir et d'apaiser, dans un dialogue constructif et serein, les incompréhensions et les querelles qui ont maintenant trop duré", souligne Laeticia dans son message sur les réseaux sociaux.

En parallèle cependant, Outre-Atlantique, une autre bataille continue de se jouer: un juge de Los Angeles doit encore se prononcer sur le transfert d'avoirs de l'ex-"idole des jeunes" (voitures de luxe, redevances sur certaines chansons, etc.) dans un "trust", une structure juridique complexe dont Laeticia est l'unique bénéficiaire.

En juin, le magistrat américain avait décidé de reporter sa décision, demandant un supplément d'information aux parties avant de pouvoir statuer sur ce dossier "très complexe".

Au total, le patrimoine de Johnny Hallyday, décédé à 74 ans des suites d'un cancer, représenterait plusieurs dizaines de millions d'euros. Il est composé de propriétés, voitures de luxe, des droits issus de 1.160 chansons et des royalties de ses albums, notamment l'album posthume "Mon pays c'est l'amour", qui s'est écoulé à plus de 1,4 million d'exemplaires (5e meilleure vente mondiale d'albums en 2018).