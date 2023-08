La vendeuse d'un magasin de literie licenciée pour avoir eu des relations sexuelles sur un matelas d'exposition

Cette affaire, qui dure maintenant depuis 6 ans, a commencé à Boulogne-sur-Mer, comme le rapportent nos confrères de L'Informé. En 2017, le responsable du magasin de literie "Le Roi du Matelas" reçoit un mail pour le moins intriguant.



L'auteur de ce dernier lui explique qu'il a entretenu une relation avec l'une des vendeuses et qu'ils ont, à plusieurs reprises, eu des rapports sexuels sur le matelas d'exposition. Il y joint également plusieurs photos de la vendeuse dévêtue dans la boutique.

Le matelas "est top"

Il inonde ensuite le site d'avis plutôt positif sur ledit matelas. "Je l’ai testé une bonne dizaine de fois avec la vendeuse du magasin de Boulogne-sur-Mer, il est top mais n’achetez pas l’expo on l’a foutu en l’air!", a-t-il, entre autres, écrit.

Convoquée, la salariée démissionne, puis revient sur sa décision avant de se faire licencier pour faute grave. Cette dernière décide d'entamer des poursuites judiciaires et demande un dédommagement pour un licenciement qu'elle juge abusif et nie avoir fait l'amour dans le magasin.



Elle porte également plainte contre son ex-amant, expliquant qu'elle est harcelée et qu'elle reçoit des menaces de mort de la part de cet ancien employé viré pour faute grave en 2013 après des échanges houleux avec la direction.

Un accord à 2.000 euros?

De son côté, l'ancien amant va par la suite lui aussi nier ces ébats. Expliquant que cette histoire était montée en réalité de toutes pièces et qu'en cas de victoire aux Prud'hommes, un accord avait été passé pour qu'il touche de l'argent. Le Parisien parle de 2.000 euros.

A l'issue d'un premier procès, la vendeuse n'obtient pas gain de cause concernant le licenciement. En 2021, en appel, la justice lui donne finalement raison. Ce licenciement était "dépourvu de cause réelle et sérieuse".

Mais nouveau rebondissement, la Cour de cassation vient de casser l’arrêt pour "l’emploi de termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité" dans lequel on pouvait y lire que la vendeuse était "animée du désir irrépressible d’apprécier à leur juste mesure" les matelas d’exposition en raison d’une "conscience professionnelle sans faille".



L’affaire est loin d'être classée, puisqu'elle a été renvoyée en appel.