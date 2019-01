La jeune femme qui avait sous-loué son logement "social" 700 euros la nuit pendant le Grand Prix de Monaco relaxée

Pour la première fois, l’Etat monégasque s’était retourné contre une femme qui avait loué son appartement via Airbnb, durant le Grand Prix, et perçu l'équivalent de plus deux loyers en deux jours. L’abus de confiance n’a pas été retenu mais le contrat dénoncé

"Le tribunal correctionnel prononce la relaxe de la prévenue et l’État de Monaco est débouté de ses demandes."

Mardi, à la lecture du jugement, la décision a semblé surprendre dans cette affaire de sous-location d’un logement domanial, appartenant à l’État, proposée pendant la période du dernier Grand Prix de F1 sur la plateforme communautaire Airbnb. RELIRE ELLE SOUS-LOUE SON LOGEMENT "SOCIAL" 700€ LA NUIT SUR AIRBNB PENDANT LE GRAND PRIX, L'ÉTAT MONÉGASQUE PORTE L'AFFAIRE DEVANT LA JUSTICE

Le président Jérôme Fougeras Lavergnolle a voulu écarter les éventuelles incompréhensions. Le magistrat a commenté, exceptionnellement, la conclusion des juges. "La sous-location d’un appartement relevant de l’Administration des Domaines n’est pas constitutive d’un délit d’abus de confiance. Mais cela relève, en revanche, d’un...

Pour lire ce contenu : J'accède gratuitement à cet article en regardant une publicité ou Je m'abonne à #monjournal, 1€ le premier mois puis 9,90€ par mois