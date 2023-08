Elle laisse une ardoise de plus de 1.000€ dans un restaurant de Monaco: la griveleuse condamnée

Pour sa seconde comparution consécutive devant le tribunal correctionnel aux fins d’expertise psychiatrique, une femme, quasi quinquagénaire et soi-disant altérée dans sa personnalité, a écopé d’une peine d’amende de 2.000 euros. Certes le montant "couvrait" la grivèlerie de 1.030 euros effectuée le 19 juillet, vers 16 heures, au Nikki Beach de l’hôtel Fairmont. Prise d’une fringale pressante, elle s’installait, dans l’espace luxueux sur le toit du palace. Au menu: salade, tartare de thon et champagne Dom Pérignon. Mais une fois rassasiée, cette cliente essayait de filer discrètement à l’anglaise, sachant pertinemment qu’elle n’était "pas en état de payer", d’après ses propres révélations.

La prévenue ne manquait pas d’argent

La condamnation correspondrait-elle à une peine équitable pour cette prévenue frappée d’aucun trouble d’après le professionnel habilité à donner son avis? D’autant que l’audience a mis un terme à la vérité subjective alléguée par cette Beausoleilloise sans emploi. C’était presque de la fiction, en effet, d’entendre pareille destinée en Principauté. Ou du moins imaginaire! Car la situation était toute autre. Par ses propos sans fondement sur la réalité des faits, la contrevenante cherchait-elle à se prémunir contre un inévitable séjour à la maison d’arrêt? Précaution inutile! La curatrice et la fille de la prévenue étaient à la barre, afin de replacer l’action fautive dans son véritable contexte.

Déjà, la tutelle acquise était en réalité une curatelle. Une dépendance loin de priver d’argent cette personne affaiblie. Voire d’après la protectrice chargée de veiller sur ses revenus, il lui avait été remis récemment une somme conséquente. Bien suffisante pour régler l’intégralité des consommations. À ce sujet, la quinquagénaire réfutait la commande de champagne et d’avoir bu la moindre coupe. "Jamais je n’aurais pris cette bouteille. C’était trop cher!" Or, en garde à vue, cette dame affichait une alcoolémie de 0,68 mg/l. Quel autre élément a pu provoquer ces troubles de l’ivresse?

Sa fille a également témoigné. "Il n’a jamais été convenu de rejoindre ma mère et je n’avais surtout pas la possibilité de régler une telle addition. Elle a un problème avec l’alcool…"

"Je voulais me faire plaisir..."

Le président Jérôme Fougeras Lavergnolle a noté de son côté, "d’après l’expert, outre une humeur dépressive, vous n’éprouvez aucun remords et vous méprisez la loi. Vous agissez de manière impulsive. D’ailleurs vous n’avez jamais répondu aux convocations du juge d’application des peines et vous avez été condamnée récemment pas ce même tribunal pour vols.

- Je n’ai rien reçu de la justice, a affirmé la prévenue depuis le box. Et pour le reste, je voulais me faire plaisir…"

Face à autant de mensonges pour expliquer les faits, le parquet, après un rappel des faits, s’est demandé "où est l’abcès ou l’excès de vérité. C’est une dame qui ne se retient pas quand elle a envie. Cela ne peut pas continuer. Sans trouble psychique, comme l’a constaté l’expert, ne lui offrez pas la possibilité de poursuivre son activité délictuelle. Outre la révocation du sursis, et sans faire un acharnement sur la personne, elle doit rester en prison. Je requiers deux mois ferme!"

Alors, la défense va étaler une succession de parades aux entêtements de sa cliente. Pour convaincre d’une extravagance pourtant écartée? Plutôt pour insuffler le doute sur une volonté d’escroquer!

Me Grégoire Gamerdinger a même promis que l’addition (salée) comme les préjudices antérieurs sera réglée prochainement. "Un certain bagage mental explique le comportement de la prévenue. Mais s’en est terminé. Vu sa personnalité et ses difficultés, je demande une dispense de peine ou du sursis."

Le tribunal a acquiescé au mieux.