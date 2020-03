"La détention n’est pas un confinement" selon le directeur de la prison de Monaco

Les visites demeurent-elles possibles durant cette crise ?

Le directeur des Services judiciaires a tenu à ce qu’on maintienne les liens familiaux dans le cadre des règlements pénitentiaires européens et du simple bon sens. C’est essentiel en matière de confinement, notamment en prison. En revanche, les visites se font à travers un hygiaphone pendant cette période de pandémie et un certain nombre de détenus ont demandé à leur famille de ne pas se déplacer.

Les contacts se font aussi par le courrier et le téléphone.

Avez-vous justement pris des mesures pour faciliter le contact avec l’extérieur ?

Oui. La gratuité du téléphone et l’augmentation des possibilités de téléphonie. Dorénavant, tous les détenus bénéficient de quinze minutes de téléphone par jour quelle que soit la destination.

C’est une compensation au fait qu’il y ait moins de visites et ça permet, plus largement, de prendre des nouvelles de leur famille pour ceux qui n’ont pas d’argent. Pour lutter contre l’enfermement, et non pas le confinement, c’est important dans une prison que les gens gardent des distractions, une discipline de vie, des horaires, un minimum d’activités sportives et intellectuelles.

De quels services bénéficient les détenus ?

La détention n’est pas un confinement. On essaye que les détenus aient un maximum de choses à faire en gardant à l’idée que la peine va finir un jour. Ils bénéficient gratuitement de la télévision avec un large bouquet de chaînes internationales. Ils ont accès à des vidéothèques et à des ordinateurs, sans internet bien sûr. Ils peuvent aller au gymnase et participer à des activités sportives encadrées. Et les promenades sont maintenues.

Bénéficient-ils d’un soutien psychologique en temps normal pour surmonter l’enfermement ?

Une psychologue et un psychiatre reçoivent toutes les semaines les détenus qui le souhaitent. Et un infirmier est dédié en permanence à la distribution des médicaments, aux soins légers et au suivi psychologique. Deux de nos trois infirmiers ont une formation en psychiatrie-psychologie qui leur permet de nous signaler d’éventuels dérapages.

Les détenus sont-ils plus demandeurs de soutien durant cette crise ? Plus stressés pour leurs proches notamment ?

On a des Serbes, des Monténégrins, des Hongrois… des gens qui sont éloignés de leurs familles et n’ont pas ou très peu de visites. On m’a signalé qu’un des détenus commence à avoir des petits problèmes psychologiques parce qu’il s’inquiète beaucoup. On essaye d’être à l’affût car les détenus, peut-être plus que d’autres, ont cette angoisse pour leurs proches.

Ce détenu s’inquiète car ses proches sont malades ?

Non, c’est la même inquiétude que vous pouvez avoir pour votre famille, avec la difficulté de la privation de liberté. Pour maintenir leur moral, on essaye de ne pas changer, ou le moins possible, la vie habituelle en détention. Le seul bémol, c’est qu’il y a moins de visites. Mais il y a des parloirs tous les jours.

Les détenus sont-ils en contact ?

Le principe de la maison d’arrêt de Monaco, c’est de fonctionner avec un régime de portes ouvertes. Il y a ouverture des cellules le matin et, jusqu’au moment du déjeuner, ils peuvent librement circuler dans le couloir. Entre-temps, ils ont au moins un saut au gymnase ou une promenade pour ceux qui le souhaitent. Même chose de 13 h 30 à 18 h-18 h 30, ils peuvent rester dans les coursives, discuter, jouer aux cartes, puis ils réintègrent leurs cellules pour le soir. On a aussi installé des tapis de course et des vélos dans les coursives qui permettent de s’occuper et se dépenser.

Et dans les cellules ?

Il n’y a pas de grande promiscuité puisque, par rapport à la France, on a la possibilité d’avoir un détenu par cellule. On a une trentaine de cellules et plus de 80 places, c’est rarissime que les détenus soient, sauf s’ils le demandent, à deux ou trois dans une cellule. Et les cellules sont grandes, entre 20 et 25 m2.

Avez-vous eu des suspicions de contamination au Covid-19 ?

Nous avons eu deux cas de suspicion. Un détenu qui avait une forte fièvre et a été dépisté (vendredi) à l’hôpital. Son test s’est avéré négatif et il a subi une opération dentaire. Et un surveillant qui avait été en contact avec des gens qui revenaient de zones à risque. On a appliqué la procédure, c’est-à-dire que dès qu’on a un élément suspect, il est confiné pendant quatorze jours. Il a été dépisté négatif. On peut presque dire que les détenus sont plus à l’abri du virus que dans la rue.

Y a-t-il eu des incarcérations postérieures à la mise en place du confinement à Monaco ?

Oui. Un détenu qui venait d’une zone à risque : l’Italie. Une procédure d’extradition qui ne pouvait pas être reportée. Il a été isolé pendant quelques jours et, au terme de la procédure, il a finalement été libéré. Quand un détenu rentre, il est placé un temps en observation. Au moindre cas suspect, on a des protocoles de désinfection classique puisqu’on a malheureusement été habitués à avoir des gens qui ne sont pas toujours dans un bon état sanitaire. On a par exemple été confrontés à des gens porteurs de la tuberculose. Il y a alors des protocoles stricts de sécurité pour éviter la contagion.

"Même une simple grippe pourrait avoir des conséquences importantes"

"Dans une prison, toute épidémie qui rentre, même une simple grippe, pourrait avoir des conséquences importantes. Donc chez nous les mesures d’hygiène sont constantes, tranche le directeur de la maison d’arrêt de Monaco, Jean-Yves Gambarini. Pour autant, les protocoles ont bien entendu été renforcés. On ne peut pas jeter dans les coursives un détenu qui aurait des problèmes de contagion."

Port des gants pour les fouilles, bilans sanguins proposés aux détenus, douche et paquetage complet de vêtements neufs pour les nouveaux arrivants, la liste des règles élémentaires est drastique à Monaco. Néanmoins la pandémie de coronavirus a complexifié ce "suivi rigoureux".

"C’est plus délicat parce qu’il a fallu intégrer la possibilité que ce soit nos personnels qui puissent faire entrer la maladie", précise Jean-Yves Gambarini. Désormais, les cours de musculation, très prisés des détenus, sont ainsi dispensés par du personnel diplômé de l’établissement pénitentiaire et non des professionnels extérieurs.

Au port des gants ou au lavage des mains, se sont ajoutés la désinfection systématique des claviers et écrans lors des relèves ou l’usage des fameux masques anti-projections lavables et réutilisables, confectionnés à Monaco par Banana Moon. "Les surveillants font des journées de 12 heures et perçoivent toutes les quatre heures un nouveau masque."

Avant même que les mesures de confinement s’appliquent en Principauté, une prise de température systématique a également été instaurée pour tous les personnels entrants et visiteurs. Au moindre doute, le confinement est immédiat. Quid du risque éventuel lors d’un transfert de prisonnier ? "Il n’y a aucune extradition prévue depuis un pays étranger. Deux détenus français sont en attente de transfert en France mais je pense que ça va être retardé jusqu’à la fin de la crise."