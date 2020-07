La Cour de révision de Monaco enterre la "vraie" affaire Bouvier-Rybolovlev !

Tout ça pour ça.

La Cour de révision de Monaco a rejeté le pourvoi du clan Rybolovlev et confirmé la validité en droit, ce mercredi après-midi, de l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel dans le volet initial de l'affaire Bouvier-Rybolovlev.

En décembre dernier, les juges de la Cour d'appel avaient en effet estimé que "les éléments de la procédure ont tous été recueillis dans des conditions portant une atteinte substantielle aux droits de la défense".

Pour faire simple, l’escroquerie sur la vente d’œuvres d’art que le président de l’AS Monaco prétend avoir subi ne sera donc jamais jugée sur le fond en Principauté !

"une victoire totale et définitive"

A l'annonce de la décision, Yves Bouvier a évidemment clamé sa satisfaction par voie de communiqué.

"C’est une victoire totale et définitive à Monaco. Voilà cinq ans que je clame mon innocence, et aujourd’hui la justice monégasque m’a enfin donné raison. Je suis heureux, après cinq ans de batailles judiciaires et de campagnes de diffamation organisées par M. Rybolovlev et Maître Bersheda, que la justice monégasque annule l’intégralité des procédures contre moi."

profil bas dans

le clan rybolovlev

Du côté du clan Rybolovlev, on fait évidemment profil bas.

"La procédure en cours à Monaco prend donc fin. Cette annulation s’explique par des raisons purement procédurales - et non par une absence de charges à l’encontre d’Yves Bouvier", notent Me Giaccardi et Temime.

Le contentieux entre les deux hommes perdure en effet en Suisse, où Dmitri Rybolovlev poursuit Yves Bouvier pour escroquerie sur la vente de 38 oeuvres d'art. A Monaco, l'affaire portait sur trois œuvres (Da Vinci, Gauguin et Rothko).

le dossier brûlant du trafic d'influence

La grande perdante de cette histoire reste la Principauté de Monaco où les investigations autour de ce contentieux privé ont mis à jour des scandales publics.

Au fil des années, une affaire tentaculaire a émergé et conduit notamment aux départs du directeur des Services judiciaires, Philippe Narmino, et du chef de la police judiciaire, Christophe Haget.

Dmitri Rybolovlev reste d'ailleurs inculpé pour corruption et trafic d'influence.