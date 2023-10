Stéphane Thibault, un Procureur général au chevet des plus faibles

Fraîchement arrivé de ses précédentes fonctions d’avocat général près la Cour d’appel de Paris, Stéphane Thibault a détaillé sa feuille de route et ses principaux axes de travail, parallèlement au rapport Moneyval. "Je souhaite aussi continuer l’action menée en faveur de la protection des personnes, en particulier des femmes et des enfants via la lutte contre les violences familiales, a-t-il souligné lors de son discours de rentrée. J’ai pu remarquer que les atteintes aux biens étaient parfois réprimées plus sévèrement que certaines atteintes aux personnes. J’en comprends les causes mais ces atteintes à la propriété privée ne peuvent cacher celles aux personnes physiques, qui me semblent plus graves même si elles sont moins nombreuses."

Parallèlement, le Procureur général souhaite également mettre l’accent sur les abus de faiblesse "mêlant atteinte à la personne et aux biens et qui semblent nombreux, en raison du nombre élevé de personnes âgées, seules et fortunées. Ces infractions doivent aussi être particulièrement réprimées."

Enfin, le successeur du Monégasque Morgan Raymond, nommé procureur général adjoint le 24 octobre 2022, qui avait assuré les fonctions de procureur général par intérim, entend aussi dévouer une attention particulière à ceux qui portent atteinte au patrimoine collectif "que constitue notre environnement, terrestre mais aussi et surtout maritime, a déclaré Stéphane Thibault. C’est une tâche qui me semble primordiale et dont les générations futures nous demanderons de rendre compte."