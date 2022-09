L’éleveur de Peïra-Cava condamné pour avoir tué son ami

Me Marcelle Cauvin-Lavagna, avocate de la famille du défunt, dont la pudeur et la dignité ont impressionné l’assistance, l’a rappelé: "On n’est pas dans la vengeance." Les deux protagonistes étaient amis mais Romain, lui, par deux fois, a tenté de se sortir de ses addictions en effectuant des cures. Orphelin à quatre ans d’une mère emportée par une maladie, élevé par un père aimant mais dépassé, dépressif et sans le sou, Romain rêvait d’une nouvelle vie dans le haut pays.

Un drame que beaucoup redoutaient. Les deux compères buvaient plus que de raison. Bruno pouvait avoir l’alcool mauvais. Ce soir de beuverie, le 12 août 2018, il a pris l’un de ses fusils de chasse, l’a chargé avec une cartouche à sanglier et a tiré dans le ventre de Romain Wiocek. Ce geste insensé, que l’accusé est bien incapable d’expliquer, est qualifié de meurtre.

Il multipliait les petits boulots, rendait service. Il était unanimement apprécié tandis que Bruno Ciais, alcoolique chronique, pouvait se montrer agressif et délaissait son troupeau de bovins pourtant rémunérateur.

"A-t-il tiré par jalousie?", s’interroge Me Cauvin-Lavagna. "La famille de Romain lui pardonne mais elle n’arrive pas à croire que Bruno Ciais a oublié le regard de celui qu’il a tué à bout portant."

Dans sa chemise à carreaux qu’il porte depuis trois jours, l’accusé bafouille, tête basse, qu’il ne souvient de rien ou presque. "Je m’interroge sur sa capacité à se remettre en question", s’inquiète l’avocat général Manteufel. "Il est incapable de verbaliser", répond Me Alain Curti, en défense. "L’oubli n’est pas le déni mais il ne se souvient pas. Tue-t-on quelqu’un parce qu’il ne veut pas quitter la maison? Bien sûr que non." Le commun des mortels, avec une telle quantité d’alcool (plus de 3g), aurait sombré dans le coma éthylique. Me Curti parle d’un "trou noir fragmentaire, qui laisse passer quelques flashs" pour expliquer l’amnésie partielle de l’accusé. Le comportement de Bruno Ciais, après le drame, démontre qu’il n’a pas toute sa lucidité. Il se dénonce auprès de neuf personnes, tout en dissimulant le corps dans une fosse à eau.

"Le punir, pas le bannir"

Depuis quatre ans qu’il est en prison, il demeure ambivalent. Félicité par le directeur pour avoir permis d’éviter un suicide puis sanctionné pour avoir corrigé un codétenu qui l’agaçait. "C’est un homme qui ne mérite pas d’être éliminé de notre société", souligne Me Yoleine Bonfante-Curti, qui évoque "un handicapé des mots". L’avocate s’attarde sur la rencontre de "deux hommes malheureux", minés par un sentiment d’abandon, qui noyaient leur chagrin dans l’alcool. Un cercle vicieux: "Vous buvez parce que vous êtes seul et vous êtes seul parce que vous buvez", constate Me Bonfante-Curti. "Je pense qu’il faut punir Bruno Ciais, pas le bannir."