L’annonce d’une conférence de l’islamologue Tariq Ramadan à Nice suscite la polémique

Un carton d’invitation exposé sur la place publique. Sur son mur Facebook, Tariq Ramadan annonce sa venue à Nice le 4 juin prochain. "Conférence, dîner, boisson et dessert compris." Prévoir 35 euros et surtout réserver au plus vite, "les places sont limitées" est-il précisé sur fond de dunes désertiques. L’adresse est tenue secrète.

Pour cause, la parole du théologien se fait clandestine depuis 2017. L’année où l’affaire a éclaté. Quatre femmes l’accusent de viols commis entre 2009 et 2016. Mais pour l’heure, ça n’est pas en France que se déroule son procès. Jugé depuis le 15 mai pour des faits similaires en Suisse, le polémiste encourait trois ans de prison dont la moitié ferme. La justice helvétique vient de l’acquitter.

La mairie de Nice ne peut pas l’interdire

Malgré tout, la tenue d’une conférence à Nice, embarrasse et interroge. À l’origine de l’information, nos confrères de France 3 ont sollicité le cabinet du maire Christian Estrosi. La Ville est pieds et poings liés: c’est un lieu privé qui accueillera la conférence. Cependant la mairie "se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires en cas de trouble manifeste à l’ordre public."

3.000 personnes à Carros l’année dernière

Ça n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit dans les Alpes-Maritimes. En janvier 2022, l’islamologue devait réunir 400 personnes à Carros, mais ils étaient finalement 3.000 à l’attendre pour la dédicace de son livre. Informée au dernier moment, la municipalité est amère: "On ne peut évidemment pas l’interdire puisque c’est dans un lieu privé. Simplement veiller aux conditions de sécurité", déplore la mairie auprès de France 3. La salle n’étant pas adaptée, la réunion a finalement dû être organisée sur une autre commune. Rien d’illégal donc.

Contre-mobilisation féministe envisagée

Mais dans les milieux militants, hors de question de rester impassible. Toujours auprès de France 3, la porte-parole du collectif féministe Nous toutes 06 laisse entendre qu’une manifestation pourrait très bien s’organiser contre ce déjeuner conférence. Alexia Dominey n’a pas manqué de rappeler que "de telles opérations pour marquer les esprits" avaient déjà été menées par le passé dans d’autres affaires.

Alors qu’il vient d’être acquitté en Suisse, Tariq Ramadan pourra donc rencontrer en toute légalité ses lecteurs le 4 juin prochain. La partie plaignante a annoncé faire appel de la décision de justice.