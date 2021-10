Jugé pour viols, le papy qui se faisait passer pour un play-boy sur Facebook aurait fait "350 victimes"

D’une voix grave et mélodieuse, l’accusé, âgé de 74 ans, cheveux blancs et complet gris, épelle distinctement son non à l’invitation du président de la cour criminelle de l’Hérault, Paul Baudoin. "Sion. S.I.O.N. Domicilié au centre d’action sociale de Nice", précise le retraité, visage blême, émacié.

Deux jeunes femmes, Ariane et Marie [les prénoms ont été modifiés, NDLR] sont assises au premier rang, parties civiles. Elles l’accusent de les avoir violées à Nice.