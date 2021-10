Jugé pour outrage à un commissaire, un prof soutenu par une trentaine de personnes devant le palais de justice de Grasse

Scène peu commune, ce mardi après-midi, devant le palais de justice de Grasse: à l’appel de la fédération syndicale unitaire (FSU 06), une trentaine de personnes ont déployé banderoles et drapeaux. Marque de soutien à Olivier Sillam, qui comparaissait devant le tribunal pour outrage au commissaire de police, Rabah Souchi (1).

Les faits reprochés à ce professeur d’histoire-géographie et militant syndical? Des slogans hostiles à l’encontre de ce dernier, entonnés lors de la Pink Parade de Nice, le 27 juillet 2019: "Souchi en prison", "Plus de cunnis, moins de Souchi" ou encore "Souchi, c’est celui qui a voulu tuer Legay"...

Le commissaire était à la tête des opérations lors de la charge de police à l’origine des blessures de Geneviève Legay, lors d’une manifestation de Gilets Jaunes, le 23 mars 2019 à Nice. Dernièrement, le parquet de Lyon a, d’ailleurs, requis son renvoi devant le tribunal correctionnel pour "complicité de violences volontaires".

"Le slogan parlant d’assassin n’a jamais été prononcé, soutient Maëlle Delavaud, secrétaire départementale adjointe de Sud Solidaires. Pour le reste, nous avons tous crié ce jour-là. Mais Olivier tenait le mégaphone..." Une autre militante reprend: "On ressent une forme de harcèlement, comme si on voulait tuer la parole du syndicalisme."

Indirectement liée à l’affaire, Geneviève Legay est, elle aussi, venue "pour la justice" et soutenir "un copain de 30 ans. Quelque part, on en fait un bouc émissaire de mon affaire. Je ne culpabilise pas mais, que ça lui tombe dessus, ça me fait mal."

Olivier Sillam et son "escorte" ont quitté le tribunal en fin d’après-midi; le délibéré est renvoyé au 29 novembre. D’ici-là, le militant sera fixé sur son sort concernant une autre affaire: il est poursuivi pour outrage, violence et rébellion, à la suite de la manifestation de soutien à la fonction publique, le 9 mai 2019. Condamné à six mois de prison avec sursis, son appel a été examiné par la cour d’Aix-en-Provence. Délibéré fixé au 8 novembre.

1. Contactée ce mardi, la DDSP (direction départementale de la sécurité publique) a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas communiquer sur l’affaire.