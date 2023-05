Un homme jugé cette semaine aux assises pour la mort de Manon, 16 ans, tombée dans un piège de "cristal" à Cannes

"C’était une scène anormale", témoigne, rattrapée par l’émotion, Djamila, une passante qui, le 8 novembre 2017, aperçoit une jeune femme inanimée, dans le vide. Deux hommes se font la courte échelle, tentent de la réceptionner comme ils peuvent. Valérie, une voisine, évoque "une poupée de chiffon au teint très pâle". A l’instant où Manon, 16 ans, est vue, évacuée par le balcon du premier étage d’un hôtel bon marché de Cannes, elle est déjà morte.

La jeune fille fragile, diabétique, est décédée d’une surdose de méthamphétamines, appelées aussi "cristal". Elle a ingéré dix fois la dose létale, selon un toxicologue qui ajoute que la prise de cannabis et de cocaïne cette même nuit "a potentialisé" les effets de cette drogue de synthèse. A l’arrivée aux urgences, une infirmière a aussitôt compris que tout effort était vain pour réanimer l’adolescente "au visage violacé".

"Je regrette de ne pas avoir appelé les secours"

Un homme comparaît libre devant la cour d’assises depuis mardi pour "administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et "non assistance à personne en danger". Sabry Saidi, 40 ans, qui se présente comme "éleveur de chats", s’approche de la barre, fébrile, interrogé par la présidente Emmanuelle De Rosa: "J’aimerais dire que ma vie n’est plus pareille... Je regrette énormément de ne pas avoir appelé les secours. Manon je l’appréciais, j’avais des sentiments pour elle. Je ne lui lai jamais donné quoi que ce soit, jour ce jour-là ni avant." Les proches de la victime, soutenus par Me David-André Darmon et Me Delphine Girard-Gidel sont convaincus du contraire et estiment qu’il porte une énorme responsabilité dans ce tragique décès.

Liaison récente

Ils s’étaient rencontrés deux semaines plus tôt. Lui avait alors 34 ans, elle, était mineure, perdue, suivie par les services sociaux. Pour cacher cette liaison extraconjugale, il avait donné rendez-vous à Manon à l’hôtel. En fin de matinée, alors qu’il n’arrivait pas à réveiller la jeune fille, l’accusé a paniqué. Il a appelé deux amis pour sortir l’adolescente de l’hôtel à l’insu de la réception. Un comportement qui interroge et qui lui vaut ce procès.

Le passé de Sabry Saidi ne plaide pas en sa faveur, condamné pour trafic de stupéfiants, subornation de témoin, proxénétisme... Dans le cadre de cette affaire, il a été détenu dix-sept mois avant d’être remis en liberté sous contrôle judiciaire. Mes Luc Tran Duy et Frédéric Monneret assurent sa défense. Les deux avocats contestent la qualification criminelle retenue contre leur client. En récidive légale, l’accusé encourt jusqu’à trente ans de réclusion. La cour et les jurés ont jusqu’à vendredi pour se forger une intime conviction.