Jonathann Daval condamné à 25 ans de réclusion pour le meurtre de sa femme Alexia

Le verdict est tombé : Jonathann Daval est condamné à 25 ans de réclusion criminelle, samedi 21 novembre, pour le meurtre de sa femme Alexia. L'audience a aussitôt été levée, a annoncé le président.

Au terme de six jours d'audience – un de plus que les cinq prévus, tant les débats ont été nourris –, la cour a délibéré en moins de trois heures.

Lors de sa plaidoirie, Ornella Spatafora, l'une de ses avocates, a assuré que "Jonathann Daval n'[était] pas un homme pas plus prédisposé que vous (les jurés) et moi à basculer dans le crime, car on ne naît pas criminel, on le devient". Randall Schwerdorffer, un autre de ses avocats, a assuré que "ce meurtre n'était pas prémédité, pas réfléchi, c'est ce qu'on appelle 'un coup de sang'", plaidant une violente dispute entre les deux époux.

Ce verdict est inférieur aux réquisitions de l'avocat général, qui avait réclamé dans la matinée la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de cet informaticien de 36 ans.