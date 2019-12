"J'étais paralysé", "J'avais peur qu'il sorte une arme"... Les victimes du braquage de la bijouterie Cartier à Monaco témoignent

Un responsable de chantier rejoint la barre. Il dirigeait les travaux à l’Hôtel de Paris.

"Quand je suis arrivé à l’entrée du tunnel Louis-II, j’ai été surpris par deux personnages à l’allure assez désinvolte. Ils m’ont hurlé l’ordre de descendre de mon SUV car ils avaient des policiers aux fesses."

Une brève description suit: "Le premier était jeune et bien habillé. Le second devait avoir le même âge avec des cheveux longs. Ce dernier a réussi à pénétrer dans l’habitacle et il a mis aussitôt sa main sur la clé de contact. Il m’a demandé de dégager. J’ai vite compris les raisons. Je l’ai retenu jusqu’à ce qu’il lâche prise… Il n’y a pas eu véritablement des violences. Mais j’étais énervé. Et s’il avait une arme? Que me serait-il arrivé?"

Une femme ukrainienne n’a pas fait le déplacement en Principauté pour apporter son témoignage. C’est par courrier qu’elle a raconté sa peur.

"Je croyais qu'ils cherchaient assistance"

"Nous étions dans ma Porsche avec ma mère quand de la fumée blanche est sortie du tunnel du boulevard Louis-II. Deux individus couraient vers nous. Je croyais qu’ils cherchaient assistance. Comme ma mère avait le bras dehors, ils ont essayé de la tirer hors de la voiture. Heureusement, elle avait mis sa ceinture de sécurité. L’autre est venu de mon côté. Comme j’ai vite refermé la vitre, tous les deux ont compris que nous n’avions pas l’intention de nous laisser faire. J’avais surtout peur qu’il sorte une arme…"

Pour tous ces témoins, même avec le temps, on ne saurait guérir de la peur. La mémoire conserve ce choc indélébile. Un traitement? Il n’y a pas de véritable médecin de la peur. Le premier substitut Cyrielle Colle, comme les avocats de la partie civile, Mes Cédric Porteron (Nice) et Clyde Billaud, ou de la défense, Mes Marie Seguin (Nice) et Thomas Brezzo, ont bien eu des mots compatissants. Aucune parole a de l’effet. On vit avec cette peur irraisonnée, presque imprécise. Mais humaine.





>>REVOIR. VIDEO. Le récit des interpellations des braqueurs de la boutique Cartier à Monaco

L’arme du crime: un pistolet fabriqué pour l’armée yougoslave