C’était le poulain de Nicolas Bassani. Aujourd’hui, après six ans passés à la tête de la mairie où il a notamment conduit à terme le projet principal de son prédécesseur - la construction de l’ensemble immobilier Détras, Jean-Jacques Raffaele veut poursuivre son action et lancer de nouveaux projets. Le premier magistrat n’a, pour l’heure, pas d’opposant déclaré. On sait qu’André-François Pellegrin « La Turbie, mon village » ne se représentera pas. Jean-Philippe Gispalou n’a pas répondu à nos sollicitations, mais il est bien possible qu’il tente de constituer une liste d’opposition. Y aura-t-il un troisième candidat ? Quelques bruits circulent ; vaguement. Quoi qu’il en soit, le maire sortant se montre confiant. Il a maintenant de l’expérience et de l’assurance.

À cent jours des élections municipales, la commune semble encore loin de la configuration de 2014 où il n’avait manqué que cinquante-quatre voix à la liste « La Turbie, mon village » pour l’emporter.

Alors même si Jean-Jacques Raffaele sait que rien n’est jamais gagné d’avance en matière d’élection, il se montre plutôt confiant.