"Je voulais simplement partir", un homme condamné pour s’être introduit sur le tarmac de l’aéroport de Nice

L’incident pourrait prêter à sourire, s’il ne touchait pas à un site aussi sensible.

Un homme a fait intrusion sur le tarmac de l’aéroport Nice Côte d’Azur, dimanche matin, avant d’être interpellé. Il voulait prendre un avion pour la Russie, sans carte d’embarquement ni argent. Il a gagné un aller-simple pour le palais de justice. Puis la prison.

La scène survient dimanche vers 11h, au terminal 2. Un individu escalade le mur d’enceinte, parvient à ne pas se blesser avec les barbelés, et se retrouve sur le tarmac de l’aéroport. Une zone sécurisée, interdite d’accès au personnel non habilité, qui donne accès aux avions et aux pistes.

Son intrusion s’achève un peu plus loin. Dans un sas d’accès au terminal. L’individu y pénètre, veut ressortir, mais se retrouve bloqué. C’est alors qu’il force la porte. La police aux frontières (PAF) l’interpelle à ce moment-là.

"Je voulais simplement partir"

Les explications de l’intrus laissent les enquêteurs perplexes. Il explique avoir voulu embarquer à bord d’un vol pour Moscou sans boarding pass. Venu du centre-ville en tramway, il aurait demandé de l’argent aux passants pour payer son ticket. à défaut, il a réussi à escalader le mur d’enceinte de l’aéroport.

Voici donc Armais Tumasyan, 33 ans, jugé ce mardi en comparution immédiate pour "pénétration sans raison légitime d’une personne à l’intérieur de la zone côté piste d’un aérodrome" et "destruction du bien d’autrui après entrée par escalade". Originaire d’Ouzbékistan, résidant en Italie, il mène une vie compliquée et livre des explications décousues.

"Je ne voulais faire de mal à personne. Je voulais simplement partir, a-t-il déclaré lors de son audition par le parquet. Je m’étais enfui d’un faux hôpital en Italie. J’avais peur qu’on me tue pour Halloween." Le trentenaire aurait justifié son audace par un jeu dont il devait suivre les consignes, sans quoi "les organisateurs m’ont dit que ça ce serait mal terminé..." On n’est pas loin de la série Squid Game.

6 mois ferme

Face à de telles déclarations, l’avocat de la défense, Me Fabien Carles, demande une expertise psychiatrique pour le prévenu. En vain. Le procureur Marine Uetwiller requiert 8 mois de prison, dont 2 avec sursis. Le tribunal présidé par Christian Legay retient la peine de prison ferme: 6 mois, avec maintien en détention.

La société exploitante de l’aéroport s’était constituée partie civile. "Il y a eu une intrusion. Mais nos services anti-intrusion l’ont détectée et la PAF est intervenue très rapidement", assure un porte-parole de la direction.

Dans le secteur aérien, on ne badine pas avec la sécurité. Si le volet judiciaire est déjà clos, cet incident entraîne une enquête sûreté associant aéroport, PAF, Gendarmerie des transports aériens (GTA) et Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Elle permettra de retracer le parcours exact de cet étrange visiteur dans une zone aussi surveillée.