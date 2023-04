"Je pense tous les jours à Jason": le coaccusé au procès de l'assassinat du jeune homme à Gattières en 2019 s'est exprimé

Il bouillait depuis trois jours, s’agitait sur le banc des accusés, nerveux, à fleur de peau. Il a explosé mardi soir, insultant un témoin et provoquant une suspension du procès. Yannick Tournier est accusé d’être complice de l’assassinat de Jason Maimone, un maçon de 20 ans abattu à Gattières le 1er octobre 2019. Yannick Tournier avait 19 ans au moment des faits. Il se plaint à raison qu’après deux jours de procès et mille jours de détention provisoire, il n’a pas pu s’exprimer. Mercredi matin, la présidente l’interroge enfin.



"Je n’ai rien à voir dans tout ça", déclare-t-il d’emblée. Le garçon a toujours autant de mal à se contenir et ses avocates, Me Audrey Massei et Me Sophie Gorse ne cessent de tenter de le calmer. L’accusation lui reproche d’avoir conduit la voiture depuis laquelle Steeve Arnoux a tiré sur Jason Maimone, qu’il considérait comme un rival.

"Je pense tous les jours à Jason"

Yannick Tournier ne connaissait pas la victime, dit tout ignorer ou presque des menaces proférées par Arnoux. Il explique qu’il a été contraint de prendre le volant, sous la menace du fusil, alors qu’il n’a pas le permis. "Comment je peux me dire qu’il va tuer quelqu’un?", s’énerve Yannick Tournier. "Même la justice, même les gendarmes n’y croyaient pas."

"La première fois que j’ai vu l’arme, je lui ai dit: tu as serré (sic)! Il m’a dit qu’elle ne fonctionnait pas, que c’était juste pour faire peur." Inconnu de la justice, Yannick Tournier confie qu’à l’époque il était alors "perdu", en rupture avec ses parents. Apprenti boucher reconverti dans le jardinage, il avait tout plaqué, traumatisé par la séparation de ses parents. C’est à ce moment-là qu’il rencontre Steeve Arnoux avec qui il fume des joints, écoute de la musique. A-t-il été piégé par Arnoux? La présidente semble en douter alors que la veille, les deux hommes ont déjà agressé un autre jeune de Carros avec cette même arme pour tenter de le voler.

"Je ne souhaite la mort de personne", crie Yannick Tournier, en larmes, en s’adressant directement aux proches de Jason. "Arnoux a niqué la vie de tout le monde. Je n’ai jamais voulu ça. Je pense tous les jours à Jason. Ca ne doit jamais arriver une chose pareille. Vous le croyez ou pas mais je suis un gentil."

L’après-midi est consacrée aux plaidoiries. Le verdict est attendu tard ce soir.