"J'ai honte"... Une automobiliste bat un triste record d’ivresse à Monaco

Quelle étrange impression ressentie à l’audience de flagrance! Fallait-il blâmer l’attitude délatrice du colporteur à la langue bien pendue pour signaler l’état d’ivresse d’une conductrice auprès des policiers? Ou bien a-t-il voulu sauver cette mère de famille d’un éventuel accident grave ? L’instruction du dossier par le président Florestan Bellinzona (*) n’apportera aucune réponse claire à ce sujet. Mais les tourments engendrés par cette forte alcoolisation au volant ont eu des réactions plus que positives sur la prévenue.

À son arrivée dans le box, menottée, humiliée par sa comparution devant le tribunal correctionnel, la quadragénaire retient ses larmes. Elle a participé à une soirée caritative le vendredi 13 décembre. Certes, le but est louable, mais ce n’est pas le motif de l’infraction. L’ambiance aidant, cette résidente de la Principauté a enchaîné les coupes de champagne. Jusqu’à déborder sur une alcoolisation jamais relevée chez une femme sur le territoire monégasque: 3 grammes par litre de sang.

"J’ai honte pour ma fille et mon mari"

Évidemment, une fois la Sûreté publique alertée et le signalement fourni sur la conduite hasardeuse de cette ressortissante polonaise, les agents n’avaient plus qu’à l’interpeller à la sortie du parking.

Le magistrat s’inquiète d’un tel comportement et veut connaître les raisons de cette ivresse hors norme. "Je ne me souviens pas spécialement d’avoir bu. Trois verres ? Peut-être plus ? Cela m’a servi de leçon et ne se reproduira plus."

Pour autant, le président ne passe pas l’éponge. "Vous n’étiez pas en mesure de conduire et vous représentiez un véritable danger vis-à-vis des autres automobilistes. Vous avez reconnu les faits…" La détenue, stressée, marquée par les trois jours de détention, reconnaît son erreur. "J’avoue avoir eu le temps nécessaire pour réfléchir et comprendre la gravité de mon comportement. J’ai honte pour ma fille et mon mari."

La procureur Alexia Brianti, au cours de ses réquisitions, sanctionne la prévenue en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires. "Toutefois, avec un taux particulièrement élevé, une peine d’emprisonnement avec sursis doit être retenue, accompagnée d’une amende de 2.000 à 3.000€ et d’une suspension du permis de conduire pendant deux ans."

"Un acte isolé"

Me Hervé Campana, très subtilement, confrontera les déclarations antagonistes de la prévenue par rapport à celles empreintes de sévérité du ministère public pour défendre sa cliente. "C’est un acte isolé, plaidera-t-il, au regard du casier judiciaire vierge de cette femme qui fréquente habituellement la haute société monégasque. C’est une personne meurtrie, traumatisée par cette situation. Elle en a pris conscience: vous avez l’assurance que cette erreur ne se reproduira plus. La garde à vue et la détention ont marqué du sceau de la honte son esprit. La place de cette mère de famille devrait être maintenant auprès des siens à l’approche des préparations des fêtes de fin d’année…"

Le tribunal, sensible aux intentions déclarées de la prévenue et aux armes de clémence de la défense, prononcera une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis, 3.000€ d’amende et douze mois de suspension du permis de conduire.