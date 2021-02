"J'ai été manipulé"... Le braqueur de la bijouterie de Cannes a-t-il été floué par ses associés?

Les similitudes entre l’attaque du joaillier Harry-Winston à Cannes le 18 janvier 2017 et celle de la bijouterie Cartier, le 25 mars 2017 à Monaco sont troublantes. En filigrane apparaît une équipe de malfaiteurs aguerris issus du quartier de la Zaïne à Vallauris que la police et la justice peinent à confondre. A chaque fois, le braqueur est volontairement sacrifié puisqu’il doit se présenter devant la bijouterie à visage découvert pour convaincre le vigile de déverrouiller le sas d'entrée.

A Monaco, c’était un certain Walid Bekada, qui, pour éponger une dette de 50.000 euros, avait accepté d’endosser le rôle de kamikaze.

Sur la Croisette, c’est Ahmed Babouri, un gamin perdu de 22 ans, sans domicile fixe ni casier judiciaire, qui a été utilisé pour cette autre opération suicide.

Dans d’autres attaques à main armée de la région, des sans-papiers ont été recrutés pour être envoyés au front. A la manœuvre, les donneurs d’ordre, tous archi connus de la justice, restent bien au chaud tirent le plus gros bénéfice des ces hold-up.

Babouri, armé d’un pistolet et d’une grenade, a dérobé 15 millions d’euros de bijoux. Il explique n’avoir rien touché pour ce fait d’arme : "On s’est moqué de moi, j’ai été manipulé, on a profité de ma naïveté", indique le jeune accusé, mercredi, au troisième jour du procès. "On m’a pris pour un con. Je sentais qu’on n’allait pas me payer."

Pas question pour autant de donner le nom de son commanditaire qui lui a fourni de faux papiers grecs pour fuir en Tunisie en mars 2017 alors que la rumeur du quartier le désignait. "J’ai peur pour ma famille", affirme-t-il. Les douaniers tunisiens ont facilement découvert la supercherie et Babouri a fini en prison en Italie avant d’être extradé en France.

Un coaccusé très bavard

Au sujet de l’organisation du vol à main armée de la Croisette, le président Patrick Veron comprend vite qu’il n’aura pas d’informations de la part des six accusés qui promettent tous, pourtant, de dire la vérité.

Le magistrat préfère se référer aux écoutes téléphoniques et à la sonorisation de la voiture du très bavard Eymen Ghribi, fâché à l’époque de ne pas obtenir sa part du gâteau. Ses propos sont édifiants sur le rôle des uns et des autres. "Je me vantais, j’étais très jeune", tente de minimiser l’accusé volubile.

Pour avoir fourni la voiture du braquage, il devait récupérer 1.500 euros. Lui aussi aurait été floué. Il risque néanmoins vendredi d’être condamné pour association de malfaiteurs.

Eymen Ghribi tout comme Ahmed Babouri s’acharnent à démontrer que leurs coaccusés sont injustement poursuivis dans cette affaire. Leur énergie à les disculper pourrait presque par paraître suspecte.

L’avocate générale Annabel Salauze en tirera-t-elle argument au moment de son réquisitoire prévu ce jeudi? Elle aura fort à faire pour démontrer la culpabilité de Habchi, Selmi et El Othmani. Tous clament leur innocence et estiment que rien ne les relie à la bijouterie Harry-Winston. Ceux qui, par le passé, ont pu les impliquer, sont soit introuvables, soit frappés d’amnésie, soit se sont fait porter pâles...

D’autres ont avoué aux enquêteurs qu’ils avaient peur des familles Habchi et Touila, deux clans rivaux de Vallauris qui se seraient déchirés autour du butin Harry-Winston. Le verdict est attendu vendredi.