Ivres, les deux automobilistes s'étaient percutés de face sous le tunnel Louis-II et fait exploser leurs voitures

Malgré quelques complications pathologiques encore visibles, ces personnes comparaissaient devant le tribunal correctionnel. La justice reprochait à la conductrice monégasque de la Twingo, âgée de 31 ans, son alcoolémie de 0,75 mg/l et un défaut de maîtrise ayant entraîné l’accident.

Quant au chauffeur mentonnais de 46 ans, au volant de la Seat, il avait le double statut de prévenu, pour une ivresse de 0,35mg/l, et de victime pour des contusions accidentelles.

Aucuns souvenirs

À l’audience, la prévenue se justifie avec une "tournée nocturne des grands-ducs" où elle a bu chaque fois deux verres dans les quatre établissements fréquentés.

"Je me sentais en état de conduire. À l’entrée du tunnel, il y avait des travaux et le marquage se confondait entre ligne jaune et ligne blanche. J’ai eu 30 jours d’ITT…"

Le professionnel de la route, pour sa part, évoque une appréhension "à l’entrée du tunnel. Puis, plus rien. C’est le noir complet… Pourtant, je me sentais bien. Par mes fonctions, si je n’étais pas en état de conduire, je n’aurais pas pris ma voiture pour retourner chez moi. Je n’ai pas porté plainte contre Madame car l’erreur est humaine".

Ces précisions entraînent le président Jérôme Fougeras-Lavergnolle dans une instruction pointilleuse du dossier afin de déterminer les plus justes responsabilités de chaque conducteur.

"À la suite des éléments fournis et des PV des policiers, Madame se serait déportée de sa voie de circulation et aurait percuté la Seat." Malgré l’insistance du magistrat, aucun des deux conducteurs ne se souvient des véritables circonstances qui ont provoqué le télescopage.

"On ne saura jamais"

Comme le tribunal s’oriente vers une infraction commise par la jeune Monégasque, son défenseur, Me Thomas Brezzo, demande le visionnage de l’enregistrement vidéo. L’avocat fait observer que ces images proviennent d’une caméra "braquée sur la vitre du Yacht-club. Cet effet miroir, par l’inversion du reflet, ne permet pas de distinguer quel véhicule a vraiment franchi la ligne blanche".

À l’issue de la projection, le premier substitut Olivier Zamphiroff demande "un supplément d’informations et limite ses réquisitions à deux contraventions de 100 € chacune pour la jeune femme". S’ajoute une amende à 75€ pour le quadragénaire.

La défense relève aussitôt: "Le ministère public fait la démonstration parfaite du doute. À la suite des éléments, personne n’est capable d’affirmer que ma cliente a franchi la ligne continue. On ne saura jamais ce qui s’est passé et on peut faire les mêmes reproches à l’autre conducteur. J’ajoute que la voie a été élargie depuis cet accident dramatique pour Madame qui conservera des séquelles à vie. Prononcez la relaxe!"

Le tribunal blanchira la prévenue sur sa responsabilité de l’accident. Mais il condamnera les deux intéressés, côte à côte à la barre, à 75€ d’amende chacun pour ivresse.