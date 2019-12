Ivre, une étudiante espagnole explose sa voiture sur l'avenue d'Ostende à Monaco

La dolce vita et le farniente propices au faste monégasque, accompagnés de la tournée des établissements de nuit de la darse sud, ont grisé une jeune étudiante insouciante.

Vers 5 h, le 14 juillet dernier, cette ressortissante espagnole a planté et plié sa Clio contre un panneau de signalisation de l’avenue d’Ostende.



Quand les policiers, alertés, arrivent sur les lieux, le véhicule est méconnaissable : l’avant est entièrement enfoncé et le pare-brise étoilé. Les airbags, déclenchés, ont certainement sauvé la conductrice. Son ivresse est vite constatée avec un taux important : 0,67 mg/l.

"Elle a conscience de son erreur"



"Vous rouliez beaucoup trop vite et vous étiez incapable de présenter une attestation d’assurance, relève le président Jérôme Fougeras-Lavergnolle. D’après vos déclarations, vous aviez bien trop bu en fréquentant la plupart des bars de la route de la Piscine sur le port Hercule. Vos casiers judiciaires sont vierges. Pourquoi vous mettre au volant dans cet état ? Vous saviez que vous étiez dans l’incapacité de prendre la route ?"



La jeune femme, timidement, fait part de son obligation de raccompagner un passager malade avec la voiture prêtée par ses parents.

600 € d’amende et 90 € de contraventions



Ni tonitruances ni déclamations littéraires de la part du premier substitut Olivier Zamphiroff pour ce délit de conduite en état d’ivresse. Mais de simples réquisitions réduites au rappel de la dangerosité de l’excès de boisson et à une sanction de 1 500 euros d’amende plus deux contraventions à 75 euros.



Place à la défense assurée par Me Xavier-Alexandre Boyer. "Ma cliente est une étudiante dans le tourisme, actuellement en stage à l’Hôtel de Paris. Habituellement, elle ne boit que de l’eau. Mais enivrée par cette soirée célébrant la fête nationale du pays voisin, elle s’est laissé entraîner en consommant plusieurs verres. Certes, le choc était très violent. Mais il n’y avait personne sur la route et aucun passager n’était blessé. À ce stade, comment ne pas prendre conscience de son erreur ?"



L’avocat insistera sur le montant élevé de l’amende à payer aux Services fiscaux. "Ramenez son montant à de plus justes proportions. La prévenue n’a aucun revenu. Montrez de la clémence pour une jeune fille de 22 ans qui a commis sa première infraction !"



Le tribunal réduira considérablement les réquisitions du ministère public : 600 euros d’amende et deux contraventions, pour défaut de maîtrise et non-présentation de l’attestation d’assurance, à 45 euros chacune.

* Assesseurs : Florestan Bellinzona et Carole Delorme-Le Floch.