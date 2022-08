Ivre, sans casque et "le joint à la bouche" sur un scooter volé, il manque de se tuer et finit en prison

La totale inconscience! Alcoolisé avec un taux de 1,2 mg/l, shooté au cannabis, sans casque homologué, un Beausoleillois roulait sur le territoire monégasque en sens interdit, le 17 octobre dernier, avec un scooter... volé! Il s’agissait bien d’une conduite à hauts risques où ce pilote s’était adonné à corps perdu, au sens propre comme au sens figuré.

En témoigne son comportement incompréhensible aux multiples infractions sanctionnées par le tribunal correctionnel malgré son absence à l’audience. Puis, la collision évoquée avec un véhicule circulant en sens inverse au niveau de l’intersection du boulevard du Ténao et des lacets Saint-Léon.

"Il avait encore son joint

à la bouche"

Certainement, son addiction aux stupéfiants et l’absorption de nombreux verres au comptoir ont pesé sur le manque de réaction de cet homme de 34 ans, confronté subitement à une voiture approchant logiquement en sens inverse. Gravement blessé, à l’arrivée des services de secours son pronostic vital était engagé.

"Il était 19h33. Le prévenu gisait au sol dans un état dramatique, a rapporté le président Florestan Bellinzona à la lecture procès-verbal. Le deux-roues était totalement détruit et le pilote avait encore son joint à la bouche. Quant à l’automobile, elle était réduite à l’état d’épave."

Et de poursuivre: "Entendu plus tard par les policiers, ce Français sans profession a reconnu les faits. Mais il a contesté le recel de vol. Il aurait, d’après son témoignage, insisté auprès de jeunes de la cité du pays voisin afin de prendre le scooter. Car il devait se hâter, ayant quelques emplettes urgentes à faire. C’est d’ailleurs pour aller au plus pressé qu’il empruntait le sens interdit."

Un palmarès judiciaire éloquent

Peu de précisions sur son état actuel de santé ont suivi. En revanche, quel palmarès judiciaire!

Le personnage est connu à Monaco pour une tentative de vol avec violences. Côté casier français, la liste est beaucoup plus longue: vingt-trois mentions figurent sur le relevé des décisions pénales prononcées depuis 2006. "Falsifications de chèques, a énuméré le magistrat, vols avec dégradations, effractions, détérioration, rébellion, conduite sans permis et de multiples larcins. Le prévenu a également laissé des traces de son passage en Italie à partir de 2012. On relève diverses infractions: résistance, préjudice, violences sur l’autorité publique, encore des violences... Sa dernière condamnation concerne un trafic de stupéfiants."

Tout avait été dit, semble-t-il, pour le parquet de Monaco. Succinctement, le substitut Emmanuelle Carniello s’est gaussé sur la conduite du scooter dont le prévenu ignorait le vol. Puis survolé un élément aggravant: l’homme avait quelques grammes de drogue sur lui.

Et rajouté: "Il faut prendre en compte pareil affichage de ses antécédents judiciaires. Je réclame une peine de huit mois, avec liberté d’épreuve pendant trois ans, obligations de soins et de travailler. Plus 45 euros par contraventions."

Après avoir délibéré, le tribunal correctionnel de Monaco a prononcé une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis et trois fois 45 euros d’amende.