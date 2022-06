Ivre, il perd le contrôle de son vélo et percute six véhicules à Monaco, mais bénéficie de l'indulgence de la justice

Il est fortement déconseillé de pédaler après avoir trop bu. Cette mise en garde, évoquée au cours de la comparution d’un cycliste devant le tribunal correctionnel, devrait inciter à plus de circonspection tout utilisateur de la petite reine s’il ne veut pas se retrouver un jour devant la justice.

Le 18 novembre dernier, un homme avait enfourché sa bicyclette pour rejoindre son domicile. Mais en ayant cédé à de copieuses libations, il était constaté qu’il circulait sur le trajet dans un état d’ébriété avancé.

Sous l’effet des vapeurs d’alcool, il perdait le contrôle de son vélo et une fois le guidon lâché, le quadragénaire allait percuter six véhicules et deux-roues en stationnement.

Les policiers et services de secours arrivaient promptement sur les lieux pour les constats d’usage et la pratique des premiers soins. Par chance, les dégâts sont surtout matériels. D’ailleurs, une seule partie civile s’est présentée à l’audience pour faire part d’un préjudice de 900 euros.

Un tribunal clément face au "courage" du prévenu

Interrogé par la présidente Françoise Barbier-Chassaing, le prévenu a reconnu les faits. Entre douleurs et volonté de ne plus commettre à nouveau ce genre d’infraction, il a semblé obtenir les mots du pardon. Car cet homme sans emploi a été licencié en 2020 et il a contracté la Covid peu après. Aujourd’hui, il suit une thérapie afin de tout tenter pour éradiquer son addiction à la boisson.

Cette intention de guérison a certainement affecté le premier substitut Valérie Sagné. Dans ses réquisitions, la parquetière a constaté "la sincérité et le courage de l’intéressé à la barre afin de dénoncer son accoutumance à l’alcool et son action pour lutter contre cette maladie. Certes, vous noterez l’accroc au cours de cette période de sobriété imposée. Mais le taux de 0,59 mg/l n’est toutefois pas anecdotique. Il faut cependant l’aider et espérer que Monsieur guérira complètement. Outre la contravention à 45 euros, la peine sollicitée de 1.500 euros d’amende pourra être assortie pour partie ou en entier du sursis."

Le tribunal a revu l’amende à la hausse avec un montant de 1.900 euros qu’il a cependant intégralement assortie du sursis. En revanche, le prévenu devra s’acquitter de la contravention et verser la somme de 900 euros demandée par la partie civile.