Ivre, il perd le contrôle de son scooter et se blesse gravement à Monaco: le prévenu "miraculé" condamné

C’est un prévenu des plus chanceux qui a pu comparaître devant le tribunal correctionnel de Monaco. Victime d’un accident avec son scooter en Principauté le 24 mai dernier, il était transporté en urgence à l’hôpital Pasteur à Nice. Après plusieurs mois où alternaient interventions et soins, il quittait l’établissement avec une ITT de quatre-vingt-dix jours.

Un "miraculé" qui avait tout de même conduit sa motocyclette avec une alcoolémie de 1,25 gramme par litre de sang. Le prélèvement avait été décidé juste après cet accident considéré comme suffisamment grave pour en connaître toutes les véritables causes.

Virage mal négocié

"La police était alertée à la suite d’un terrible accident survenu sous le tunnel Albert II, cette galerie qui débouche sur le rond-point Wurtemberg, a rappelé le président Florestan Bellinzona à l’audience. Le pilote d’une motocyclette avait doublé un véhicule, mais il n’arrivait pas à négocier le virage car il roulait bien trop vite. 80 km/h au lieu des 50 km/h autorisés! La personne était allongée sur le bitume et elle ne pouvait plus bouger. Une heure après sa chute, on relevait un taux d’alcool correspondant à 0,64 mg/l. C’était vous…"

À la barre, ce Turbiasque quinquagénaire a reconnu sa faute et fait son mea culpa. Mais le magistrat est surtout surpris par le comportement inconscient du prévenu. "Pourquoi, à l’issue d’un barbecue autant arrosé de boissons vous aviez décidé d’enfourcher votre deux-roues? Vous aviez un pourcentage d’alcool assez haut, même si ce n’est pas le plus élevé des affaires de conduite en état d’ivresse évoquées dans la matinée."

Le mis en cause a déclaré le leitmotiv habituel dans ce genre de dossier: "Je me sentais tout à fait en état de conduire…"

Pour le magistrat, il sera bon "de beaucoup plus réfléchir la prochaine fois, car vous êtes le père de trois enfants. Vos casiers monégasques et français sont vierges".

Déjà puni...

Le premier substitut Valérie Sagné a constaté qu’en visionnant les images vidéo, "le conducteur du scooter remontait la file de circulation quand il a tapé tout seul contre le trottoir. C’est bien à cause de l’excès de boissons. Il faut savoir qu’au-dessus de 1 gramme par litre de sang, il y a une perte notoire à la fois de la vigilance et de la réactivité. Après une telle punition et de multiples factures dues à son accident, que faut-il requérir? Je n’irai pas au-delà de quinze jours d’emprisonnement assortis intégralement du sursis, et deux contraventions: 75 euros pour l’excès de vitesse et 45 euros pour le défaut de maîtrise."

Après délibération, le tribunal correctionnel de Monaco a suivi les réquisitions du ministère public au niveau des contraventions. Il a préféré une peine d’amende de 800 euros aux jours de prison avec sursis, car il jugeait l’accident suffisamment grave pour servir de première punition.