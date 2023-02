Ivre, il engage une course-poursuite avec les policiers de Monaco: un chauffard condamné à de la prison avec sursis

Un personnage assez atypique a comparu devant le tribunal correctionnel de Monaco pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, refus d’obtempérer, dégradations de biens publics et franchissement d’une ligne continue.

Les faits se sont produits vers 00 h 50, sur une bonne partie du territoire monégasque. Dans un premier temps, la Sûreté publique était alertée par le surveillant du parking Testimonio, témoin du comportement insensé d’un automobiliste.

Au moment de sortir du parc de stationnement de l’avenue Princesse-Grace, peut-être avec la ferme intention d’éviter de s’acquitter du titre horodaté, il dégradait le système de péage et faisait éclater la barrière. Les policiers, munis des précieux indices minéralogiques pour retrouver le fautif, repéraient le véhicule sur la dorsale.

Ils s’apprêtaient à contrôler son conducteur quand, soudain, l’homme s’agrippait au volant et roulait plein gaz. Une course-poursuite était immédiatement déclenchée. Gyrophares en action, des voitures de police prenaient en chasse le fuyard. D’autres véhicules placés au milieu des voies n’arrivaient pas à lui barrer la route.

"Je ne me souviens de rien"

"Vous n’avez même pas ralenti, rappelle le président Florestan Bellinzona en fixant le regard du prévenu à la barre. Même au rond-point Wurtemberg, vous avez pris des risques inconsidérés pour contourner les obstacles censés vous immobiliser. La chasse se poursuit. Les agents arrivent à vous dépasser finalement et à vous appréhender quelques mètres plus loin. Vous vous rendiez compte du danger que vous représentiez ? Vous étiez ivre et vous refusiez d’obtempérer. C’était pour échapper au contrôle d’alcoolémie ?"

L’agent de nettoyage de 33 ans, un peu déstabilisé par ces reproches, reconnaît avoir tout tenté pour payer son temps de stationnement à la sortie du parking.

"Mais c’était impossible, affirme-t-il. La barrière ne voulait pas se relever. J’ai fait comme j’ai pu… Sur mon comportement pour échapper aux policiers, je vous assure, je ne me souviens de rien…"

Casiers judiciaires vierges en France et à Monaco

Évidemment, note le magistrat : "Vous étiez ivre avec une alcoolémie de 0,93 mg/l. Vos casiers français et monégasque sont vierges…"

L’alcool a transformé cet agent d’entretien en délinquant d’un soir pour le substitut Maxime Maillet. "Quelques jours de détention vont l’aider à réfléchir sur les quatre infractions et la dégradation constituées. La course folle dans la Principauté s’est passée heureusement sans gravité. Mais il faut signaler le courage des policiers."

Le parquetier doute que le prévenu n’ait pas perçu le signal sonore deux tons. "Dès lors, je souhaite que vous avertissiez sérieusement ce père de deux enfants afin de ne plus le revoir dans un prétoire."

Il est requis trois mois d’emprisonnement assortis du sursis, 45 euros pour chaque contravention et une interdiction de conduire à Monaco pendant un an. Le tribunal a préféré modifier les réquisitions du ministère public au niveau de la peine : deux mois avec sursis, et réclamer une somme globale de 300 euros pour les contraventions. Acquiescement sur l’interdiction de conduire.