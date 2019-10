Ivre, il circule à contresens sur la place du Palais : deux mois ferme

Arrivé menotté à l’audience de fragrance ce lundi, un Toulousain de 26 ans a comparu devant le tribunal correctionnel pour avoir pris le volant avec une alcoolémie de 2 grammes dans le sang, le vendredi 18 octobre dernier. Contrition, confession, pardon avaient-ils vraiment leur place dans la repentance de ce jeune barman-serveur cerné par une fraîche blessure amoureuse ? Avec un casier judiciaire français où figurent huit condamnations, dont quatre relatives à la conduite en état d’ivresse dès 2011, l’erreur de jeunesse n’est plus admissible. Elle risque même d’être indélébile et sombre pour ce natif de la Ville rose.

« Affligeant ! »

Dans les faits, l’intéressé cherchait sa route pour rentrer à Èze. Avec un taux aussi haut, il ne risquait sûrement pas de prendre la bonne direction. Cette nuit-là, en effet, vers 3 h, l’Occitan emprunte l’avenue de la Porte-Neuve. Sur la place du Palais, il est remarqué par les carabiniers du Prince car il roule à contresens. Les militaires informent aussitôt les policiers qui le guettent à la place d’Armes. Le conducteur du crossover Qashquai n’obtempère pas aux injonctions de stopper son véhicule. Il poursuit sa route vers le port Hercule. Finalement, les agents le retrouvent dans le parking des Pêcheurs vers 3 h 45.

« C’est affligeant, s’indigne le président Florestan Bellinzona. Vous êtes quatre fois au-dessus du taux autorisé. Après un verre de vin à Èze et six whisky-Coca à La Rascasse, qu’est-ce qui vous a pris de conduire ? » Le prévenu fait son mea culpa. « La bêtise ! Je ne peux pas vous en dire plus. Je n’ai aucune souvenance. J’ignorais rouler en sens interdit… »

Le magistrat reprend : « Ce n’est pas la première fois que vous avez des problèmes. Huit mentions pour ivresse, drogue, conduite sans assurance… La dernière condamnation date de 2018 : six mois avec mise à l’épreuve pour consommation de stupéfiants. Manifestement, ça continue aujourd’hui. Que doit-on faire pour que vous compreniez ? Qu’il y ait un mort ? Vous êtes toujours toxico ? » Le détenu assure qu’il a arrêté de fumer depuis plus d’un mois.

En prison

Avec pareil taux, la question sur l’aptitude à conduire ne se pose pas pour le premier substitut Cyrielle Colle. « Cet homme ne s’arrête pas et il va se planquer aux Pêcheurs. La peine prononcée doit également prendre en compte le contexte et les antécédents pour ce délinquant routier. Il faut sévir avec deux mois ferme, 100 e d’amende et une contravention à 45 e. Si vous aviez commis cette infraction en France, tous les sursis tombaient Vous auriez pris dix mois de prison. »

La défense reconnaît une conduite impardonnable. Mais Me Thomas Brezzo tente de persuader les juges qu’il reste un espoir. « Mon client a un projet de pizzeria dans le Sud-Ouest. Il vous assure avoir une vie rangée. Mais il y a eu cette peine de cœur ! Après trois jours de détention dans des conditions difficiles au sein d’une maison d’arrêt en travaux, sans intimité, ne vous laissez pas séduire par une peine lourde. Elle ne doit pas faire référence aux infractions commises sur le territoire français. Accompagnez-la du sursis ! »

Le tribunal suivra plutôt les réquisitions du ministère public.