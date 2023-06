Ivre, il brise l’écran de télé de la galerie Agora à Monaco: un Beausoleillois condamné

D’après Albert Camus, l’existence n’a pas de sens. Seuls la fatalité et le hasard devraient guider nos pas. C’est justement à cette attitude atypique, voire absurde, qu’est rattachée l’affaire évoquée devant le tribunal correctionnel de Monaco. Dans un dénuement total de sentiments ou d’émotions, puisque le principal prévenu est absent, apparaît un personnage aux réactions furieuses.

Le 3 août 2022, avec un groupe d’excités et probablement éméchés, il a dégradé volontairement un écran de télévision dans la galerie Agora, propriété de la Maison diocésaine, située au 18, rue Bellevue, au-dessus du boulevard Princesse-Charlotte.

Quelle que soit la foi du visiteur, ce lieu de rencontre et d’échange symbolise l’ouverture de l’Église en Principauté dans l’espérance divine. Mais le fait de rendre praticable toute accessibilité au niveau religieux a provoqué, semble-t-il, un mouvement réactionnaire qui a causé un préjudice évalué à 1.220 euros. Aucune explication sur la démarche à l’audience. Juste les propos du président Florestan Bellinzona éclairent.

"Cet espace, placé sous vidéosurveillance, a permis de constater entre autres le déchaînement d’un Beausoleillois sans emploi." Pour le magistrat, "on distingue bien ce riverain au sein d’un groupe en train de taper sur le panneau cathodique. L’impunité sera de courte durée. Un jour de janvier 2023, il est reconnu au cours d’un simple contrôle sur la voie publique. Puis conduit aussitôt à la Sûreté pour expliquer son comportement. Le jeune homme de 19 ans va avouer aux policiers qu’il était fortement alcoolisé ce jour-là."

Représentant la partie civile, le chargé de mission et du protocole pour le Diocèse monégasque, sans véritablement accorder de pardon, demande l’euro symbolique. "Les assurances ont fait leur travail, a-t-il rajouté, et un système anti-vandalisme sera prochainement mis en place pour plus de sécurité."

Pas question de s’éterniser sur le sujet pour le parquet. "Ce primo-délinquant a eu une très mauvaise idée. Vous le condamnerez à une peine d’amende de 500 euros", a requis le premier substitut Julien Pronier.

Le tribunal a certainement jugé l’affaire avec mansuétude en prononçant une peine à hauteur de 250 euros d’amende. Puis, les juges ont accordé sans se faire prier l’euro symbolique à la partie civile.