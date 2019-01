Ivre, elle s'endort au volant et percute trois poteaux avec sa voiture de location

Le 27 juillet dernier à 5h50 du matin, après avoir loué une Twizy électrique, elle est repérée après un accident au boulevard du Jardin-Exotique. S’étant endormie au volant, elle percute trois poteaux métalliques propulsés à 20 mètres.

Son taux d’alcool? 0,79 mg par litre d’air expiré.

"Vous vous rendez compte si vous aviez tapé une voiture en face?" lui explique le président Jérôme Fougeras-Lavergnolle. La prévenue n’en mène pas large.

"Et si ces trois poteaux avaient été des enfants?", renchérit le premier substitut Olivier Zamphiroff. Ce dernier requiert 800 euros pour la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et 45 euros pour défaut de maîtrise.

Le tribunal sera plus clément en la condamnant à 600 et 45 euros d’amendes. Pour les dommages et intérêts à la société Mobee, victime des dégradations sur le véhicule, une audience aura lieu ultérieurement.