Ivre au volant de son Porsche Cayenne, il se "coince le pied" avant d'emboutir plusieurs véhicules et termine sur le toit à Monaco

Impressionnant accident! Un Porsche Cayenne sur le toit en plein milieu de l’avenue Princesse-Grace, à hauteur de l’hôtel Méridien, et trois autres véhicules défoncés. Face à un tel carnage de tôles froissées et d’une multitude de débris jonchant la chaussée, on pouvait craindre le pire pour le conducteur et les occupants du SUV, le 1er janvier 2023, vers 6 heures.

Des vidéos postées sur la Toile témoignent d’ailleurs de la violence du choc. Comme on peut s’en rendre compte en visionnant des images publiées sur TikTok (vidéo ci-dessous, ndlr) et accompagnées de nombreux commentaires. Mais plus de peur que de mal.

"Mon pied avait glissé"

Le jeune étudiant de 20 ans au volant, sain et sauf, est venu à la barre du tribunal correctionnel. Il comparaît pour conduite en état d’ivresse, avec une alcoolémie de 0,81 mg/l. Le président Florestan Bellinzona évoque ce "miracle" en montrant les photos du Porsche Cayenne Turbo GT quasiment irréparable et retourné sur le toit, en travers de la principale voie du Larvotto.

"Il était 6 heures du matin quand les services de secours, prévenus rapidement, intervenaient pour un grave accident devant le palace du Méridien. Les passagers avaient pu s’extraire du véhicule par leurs propres moyens et ils étaient indemnes."

Le magistrat s’interroge à la fois sur l’orgie de boissons ingurgitées, la vitesse excessive et une conduite plus qu’incontrôlée pour arriver à retourner un véhicule d’un poids de plus de 2 tonnes et accrocher trois véhicules stationnés sur le bas-côté de la chaussée. L’étudiant, le plus sereinement du monde, répond laconiquement: "Juste un peu de champagne et je roulais entre 60 et 70 km/h. Mon pied avait glissé sous la pédale au moment d’accélérer et coinçait le mécanisme…"

Une partie civile s’impatiente dans la salle. Il était l’heureux possesseur d’une Tesla acquise trois mois auparavant… "Sous le choc, la voiture, encore flambant neuve, s’est retrouvée 3 mètres plus loin, précise avec anxiété le plaignant. Depuis je suis sans véhicule. Avec cette collision, l’auto a perdu au moins 30% de sa valeur d’achat. Je sollicite un montant de 25.000 euros pour ce préjudice."

Le président n’est pas trop partant pour inclure le versement de la somme au moment de rendre le jugement. Outre la prise en charge des frais de réparations par les assurances respectives, le magistrat préfère renvoyer le dossier à une autre audience sur les intérêts civils.

Six mois de prison encourus

Quant au prévenu, la question financière est vite réglée. Sans revenus, ses parents pourvoient à son entretien. "Pour son infraction, ce jeune homme se retrouve devant vous et il encourt six mois de prison, déclare avec nervosité le substitut Emmanuelle Carniello. Trois verres de champagne dans la soirée? Cela ne tient pas! Ses éclaircissements sur le pied coincé? Pas plus! Le véhicule s’est tout de même retourné avec le toit sur la chaussée! Il devait rouler à une vitesse excessive et il aurait pu tuer quelqu’un. Comme il était inconnu jusqu’alors des services judiciaires, vous prononcerez une peine d’emprisonnement de trois mois assortie du sursis, 75 euros pour la contravention et une suspension du permis de conduire pendant un an."

Cependant, pour la défense, la condamnation prononcée doit prendre en compte un concours de circonstances. "C’est une erreur, une alcoolisation plus que de raison et l’inertie du véhicule après avoir percuté trois voitures et une jardinière, plaide Me Thomas Brezzo. Mon client s’est présenté de lui-même aux autorités avec un comportement coopératif. C’est surtout un brillant étudiant en pleine régularisation de sa carte de séjour. Dans cette infraction, il ne ressort aucune gravité ni préjudice d’ordre corporel : uniquement de la tôle. Pour les dommages matériels, renvoyez l’affaire devant les intérêts civils."

L’avocat aura convaincu en partie le tribunal car la peine appliquée pour son client sera ramenée à deux mois avec sursis, 75€ d’amende, une privation de conduire pendant huit mois et une date pour le renvoi sur intérêts civils.