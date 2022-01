Ivre à Monaco, un homme raccompagne en voiture son amie enceinte

C’est encore une affaire d’addiction. Cependant, on peut se demander si le prévenu avait pris véritablement conscience de ses problèmes psycho traumatiques liés à la boisson jusqu’à sa dernière comparution devant le tribunal correctionnel. Parce que le 29 novembre dernier, cet homme de 38 ans, actuellement sans profession, a conduit sa Volkswagen avec une alcoolémie de 0,62 mg/l.

Il avait bu "juste trois verres de vin au cours du dîner", détaille-t-il à l’audience. La faute à un contretemps survenu d’une manière imprévue au cours de la soirée. Il devait partir en catastrophe pour raccompagner une amie à Nice, prise de malaises et de nausées. Elle était enceinte.

Oubli des règles routières

Troublé par la quantité d’alcool bu, stressé par la situation inconfortable de cette femme en état de grossesse, il oubliait les règles routières élémentaires.

"Vers 21 h 20, relate le président Florestan Bellinzona, vous étiez interpellé par les policiers au niveau de la place Sainte-Dévote, parce que vous ne respectiez pas la vitesse autorisée ni les conditions de circulation. Vous refusiez de laisser le passage à un automobiliste au rond-point. Vous aviez tous les signes de l’ivresse..."

Il voulait lui rendre service

Le prévenu admet qu’il n’aurait "jamais dû prendre son véhicule après avoir autant consommé. Mais je pensais avoir la priorité et je ne pouvais laisser cette amie partir toute seule pour un long trajet dans son état..."

Quant aux symptômes de la "gueule de bois", ils sont réfutés par cet homme qui possède déjà des mentions à son casier judiciaire. "Vous avez été condamné à Nice pour vol. Puis à Monaco pour ivresse et pour stupéfiants. Vous aviez promis que l’on ne vous reverrait plus devant ce tribunal ! Et c’est la quatrième fois..."

Quelle peine acceptable pour la société, se demande le procureur général adjoint Olivier Zamphiroff, "à l’encontre de ce chevalier noble qui aide une femme enceinte? On doit prendre un taxi. Leurs tarifs sont raisonnables. En 2007, il était jeune pour l’alcool et la drogue. Une énième clémence tentée avec une amende? Je propose plutôt quatre week-ends à la maison d’arrêt. Au moins il comprendra de ne plus consommer d’alcool."

Conscient du mal qu’il se fait et de la souffrance qu’il inflige, ce résident de Monaco attend beaucoup de la plaidoirie de la défense. Me Maeva Zampori évoque la situation inconfortable de la grossesse.

"Mon client a pris le volant afin de ne pas laisser partir cette femme sans aide. Il reconnaît les faits. Il est d’ailleurs désolé et empreint de honte. Voilà douze ans que ce personnage bienveillant ne s’était plus fait remarquer. Ne le mettez pas en difficulté: depuis novembre 2021 il répond aux offres d’emploi."

Dernière chance

À tant supplier le tribunal de transformer la peine en sursis, l’avocate entendra les juges convertir le mois de prison ferme en 1.500 euros d’amende.

Une peine suivie d’une recommandation péremptoire du président: "A la prochaine comparution, le tribunal n’aura plus aucune marge de manœuvre. C’est la dernière fois que vous bénéficiez de sa clémence."